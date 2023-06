Bocconi killer: polpette con dentro chiodi in Val Bisagno

Allarme polpette infarcite di chiodi in Val Bisagno e massima allerta per tutti i proprietari di cani. Sul gruppo Facebook 'segnalazioni bocconi avvelenati a Genova e provincia' una cittadina ha postato alcune foto chiedendo di prestare la massima attenzione a Molassana tra via di Pino e via Allende, prima del campo sportivo Ca' de Rissi.

"Hanno tirato una polpetta fritta piena di chiodi sulla piazzetta privata dei miei vicini - si legge - perché qui in zona, probabilmente, c'è un killer di cani. State tutti molto attenti e non lasciate mai i vostri cani in giardino da soli. E prima di farli uscire, controllate la vostra piazzetta o prato, se lo avete".

Nei giorni scorsi l'allarme spugne fritte ed esche avvelenate era stato invece lanciato nei quartieri di Sturla e San Martino, altre segnalazioni recenti anche ad Albaro in via De Gaspari e a Pontedecimo in via Val D'Astico.