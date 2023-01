Bocconi letali per i cani, avvistati a Certosa

Pezzi di carne con dentro stuzzicadenti e aghi appositamente creati per mettere in pericolo la vita dei cani della zona. Sono stati trovati giovedì 19 gennaio 2023 in via Sergio Piombelli a Certosa. La segnalazione è comparsa sul canale Telegram Ireba-19.

Dieci giorni fa, ovvero martedì 10 gennaio 2023, il consigliere Federico Barbieri (Genova Domani) ha proposto un'interrogazione in consiglio comunale per affrontare il problema, sempre più diffuso, dei bocconi avvelenati e spugne fritte, letali per gli animali. Il consigliere ha chiesto all'assessore Francesca Corso quali provvedimenti intenda prendere.

"Questa interrogazione tocca diversi aspetti - ha detto l'assessore - il primo è l'abbandono delle trappole, di polpette o comunque di alimenti che possono essere pericolosi se non letali per gli animali, che è un grande problema. La mia direzione non era al corrente di quanto sta accadendo, non erano arrivate segnalazioni, ma adesso abbiamo informato la polizia locale che è l'organo competente peri comportamenti scorretti e, come in questo caso, criminali. I controlli sono l'unico strumento che abbiamo per tamponare un fenomeno che esiste e che dobbiamo combattere come se fosse un vero e proprio atto di criminalità a tutti gli effetti".

"Possiamo fare attività di sensibilizzazione - ha detto ancora Corso -, ma parliamo di persone che non saprei neanche come sensibilizzare, essendo criminali che ammazzano in modo brutale. Dobbiamo collegare il discorso a un incentivo all'utilizzo delle aree cani nei municipi e possiamo anche pensare di incrementarle. Abbiamo già scritto ai presidenti per chiedere la situazione zona per zona: un maggior utilizzo delle aree cani potrebbe disincentivare certi atti, riducendo comportamenti che potrebbero innescare queste persone che restano comunque ingiustificabili".

"Dobbiamo usare e incentivare l'utilizzo delle aree preposte - conclude l'assessore -, magari dandole in gestione a qualche associazione che possa aiutare a mantenerle pulite e che possa monitorare la situazione aiutando in qualche modo. Abbiamo comunque informato la polizia locale che cercherà di fare ulteriori controlli, mentre noi continueremo ad approfondire il discorso delle aree cani".