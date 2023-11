Avviso per vento di burrasca forte: divieti, consigli e provvedimenti del Comune

Attenzione al vento di burrasca forte: a segnalare questa concreta possibilità per domani, sabato 25 novembre, è Arpal che ha emesso un avviso meteorologico nella giornata di oggi.

Da ricordare che la burrasca forte, sulle zone costiere, è spesso associata al rischio mareggiate, soprattutto quando il vento spira in modo perpendicolare rispetto alla costa.

Entrano dunque in vigore due ordinanze del Comune di Genova (le 09/2016 e la 60/2016) che prevedono alcune misure per tutelare la pubblica incolumità, e che verranno applicate domani.

In particolare, verrà vietato il transito ai veicoli a due ruote, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata Aldo Moro; verranno chiusi al pubblico giardini e parchi storici comunali; infine, verranno chiusi al pubblico tutti i cimiteri presenti sul territorio comunale.

Ma come comportarsi in caso di vento di burrasca forte? Tra i consigli forniti dal Comune, oltre a rispettare alle indicazioni delle autorità e tenersi aggiornati, è importante assicurare tutti gli oggetti lasciati in zone esposte che, cadendo, possono danneggiare cose o persone (come vasi, antenne, rivestimenti provvisori di tetti o altro). Occhio ad assicurare bene anche le barche e le strutture sulle spiagge e nelle aree portuali. Bene ricordarsi che sono a rischio anche tutte le strutture mobili montate all’aperto: tendoni, gazebo, stand espositivi.