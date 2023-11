Meteo Liguria: le previsioni per il fine settimana, quando torna la pioggia

Che tempo farà in Liguria nel fine settimana? Ecco le previsioni degli esperti di 3bmeteo per sabato 25 e domenica 26 novembre 2023 a Genova e nella nostra regione. Con la tendenza anche per lunedì 27 novembre, quando si attende il ritorno della pioggia con possibili temporali.

Previsioni meteo Liguria venerdì 24 novembre 2023

A Genova cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Temperature comprese tra la minima di 8°C e la massima di 16°C. Venti deboli e mare poco mosso. Per quello che riguarda il resto della Liguria tempo stabile e assolato ovunque.

Previsioni meteo Liguria sabato 25 novembre 2023

Secondo gli esperti di 3Meteo sarà un sabato all'insegna del bel tempo a Genova con temperature comprese tra la minima di 7°C e la massima di 12°C. Venti al mattino forti e al pomeriggio tesi, proverranno da Nord. Mare mosso. Anche nel resto della Liguria tempo stabile: sia sulla costa che nell'interno con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.

Previsioni meteo Liguria domenica 26 novembre 2023

Domenica 26 novembre a Genova cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, ma non sono previste piogge. Temperature comprese tra 7°C e 15°C. Venti al mattino moderati e da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli da Sud-Sudest. Mare poco mosso. Sul resto della Liguria: sulla costa a ponente e levante, ma anche su Alpi e Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulla riviera centrale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali.

Previsioni meteo Liguria lunedì 27 novembre 2023

Lunedì a Genova cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 11°C, venti da tesi a moderati e mare poco mosso. Un'area di bassa pressione abbraccia la Liguria determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione serale. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge e rovesci, anche temporaleschi; su Riviera centrale e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sulla Riviera di levante Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco; sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli nevicate serali.