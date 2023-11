Meteo Liguria, nel weekend arriva l'inverno e aumenta il vento freddo

Nel weekend arriverà l'inverno anche in Liguria: da qualche giorno ci siamo accorti di un abbassamento delle temperature e la tendenza andrà rinforzandosi in vista del fine settimana, che regalerà un clima caratterizzato da un cielo prevalentemente sereno ma anche dall'arrivo del freddo.

Se già oggi, giovedì 23 novembre, le temperature su Genova rimarranno tra i 10 e i 15 gradi e domani più o meno la situazione sarà uguale, sabato e domenica deciso calo, con minime sui 6 gradi e massime intorno ai 13-15. Almeno il sole è destinato ad accompagnare sempre queste giornate.

Dunque la massima non è destinata ad alzarsi, in compenso la minima si abbasserà parecchio, specie al calar del sole. Il mare si manterrà abbastanza mosso e aumenterà il vento da nord, soprattutto tra venerdì sera e sabato.

Gli esperti di 3bMeteo confermano l'irruzione artica del weekend anche in Italia tra freddo, forte vento e nevicate anche in pianura nelle regioni più a nord: un lobo del vortice polare andrà infatti posizionandosi sulla Scandinavia e piloterà masse d'aria molto fredda direttamente dall'Artico fin verso il cuore dell'Europa ma anche sulla nostra penisola, sebbene in parte smorzata.

Per Arpal, oggi, giovedì 23 novembre, fino a fine mattinata persisteranno venti settentrionali tra forti e burrasca (60-70 km/h) anche rafficati al centro della regione e fino a burrasca forte a levante, in particolare sui crinali e allo sbocco delle valli esposte; da metà giornata progressiva attenuazione dei venti settentrionali a moderati, ancora localmente rafficati fino a forti. Ma venerdì si ricomincia: in tarda serata deciso ingresso di venti settentrionali tra moderati e forti, che ci accompagneranno poi anche sabato.