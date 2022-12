Aggredisce infermiere al pronto soccorso, rintracciato e denunciato

I carabinieri del comando provinciale di Genova hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio al fine di prevenire e reprimere i reati in genere, nonchè lo spaccio di sostanze stupefacenti in città e nel centro storico.

Nel corso dell'attività sono state arrestate tre persone, di cui due per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, entrambi sorpresi nel centro cittadino. Nel corso dei controlli sono state inoltre segnalate alla prefettura quali assuntori di stupefacenti tre persone.

Infine è stato denunciato un 30enne originario della Guinea per lesioni personali e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità. L'uomo, mentre si trovava al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi, per futili motivi ha aggredito un infermiere per poi dileguarsi lungo le vie limitrofe, dove è stato rintracciato e bloccato dai carabinieri prontamente intervenuti.