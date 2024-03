Il Comune riacquista il teatro Verdi: "Una giornata storica per Sestri Ponente"

Il Comune ha ufficialmente riacquistato il teatro Verdi di Sestri Ponente, gioiellino risalente al 1899 e chiuso dalla scorsa estate. A comunicarlo è il vicesindaco Pietro Piciocchi che ha parlato di "una giornata storica".

Sabato pomeriggio il concessionario, dopo l'accordo preso con il Comune, ha consegnato le chiavi alla direzione Patrimonio. Ma cosa succederà nei prossimi mesi? Dopo alcuni lavori di manutenzione necessari, l'intenzione dell'amministrazione è di far diventare il teatro Verdi l'epicentro di una rinascita culturale della delegazione, con una capacità attrattiva all'insegna della qualità, della varietà delle iniziative e della bellezza.

Del teatro Verdi si era parlato più volte nei mesi scorsi: riavvolgendo il nastro, nel 2004 il Comune aveva stipulato un contratto con la società Cinema Teatro Verdi Srl per un project financing che ha scadenza il 12 giugno 2037. Ma le difficoltà (e non per la prima volta) sono emerse al momento della presentazione della programmazione: in consiglio comunale l'assessora Lorenza Rosso aveva smentito le voci che parlavano di un supermercato nella struttura, spiegando che l'avvocatura aveva contestato l'inadempimento degli obblighi previsti dalla convenzione e infine sottolineando che il Comune stava cercando di tornare in possesso del teatro.

L'opposizione in consiglio comunale e municipale aveva poi organizzato un'assemblea pubblica per parlare del futuro della struttura. Infine gli ultimissimi sviluppi: l'amministrazione ha ufficialmente riacquistato il teatro.

"C'è tanto lavoro da fare - puntualizza Piciocchi, che ha voluto ringraziare il sindaco Bucci insieme con gli assessori Rosso e Maresca - ma sento che è davvero esaltante lavorare con tanti che sono appassionati e che vogliono bene a Sestri Ponente a quest'opera di rinascita per la quale daremo il massimo".