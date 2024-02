Teatro Verdi di Sestri, l'opposizione organizza un'assemblea pubblica per salvarlo

Le forze di opposizione hanno lanciato un'assemblea pubblica per 'salvare' il teatro Verdi di Sestri Ponente, sala storica della città che al momento è chiusa. In consiglio comunale l'assessore Lorenza Rosso ha smentito le voci che volevano un altro supermercato al posto del luogo di cultura, e ha spiegato che la giunta sta lavorando per riacquisire la proprietà del teatro. La storia è lunga: riavvolgendo il nastro, nel 2004 il Comune aveva stipulato un contratto con la società Cinema Teatro Verdi Srl per un project financing che ha scadenza il 12 giugno 2037.

L'iniziativa 'Nessun dorma' è stata lanciata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Lista RossoVerde e Genova Civica a Palazzo Fieschi in via Sestri nella giornata di giovedì 8 febbraio 2024, alle ore 17:30. L'assemblea è stata presentata come un momento di ascolto e condivisione per il futuro del teatro Verdi e del quartiere e gli organizzatori hanno annunciato di aver invitato gli assessori comunali.

Critica nei confronti dell'iniziativa la Lega, che ha diffuso una nota firmata dal gruppo del Municipio VI Medio Ponente: "Sul Verdi di Sestri Ponente - si legge - la sinistra, con la convocazione di un’assemblea pubblica, mette in scena un finto tentativo di salvare il teatro. Le opposizioni stanno infatti cavalcando la questione in maniera maldestra. Il Comune si è interessato della vicenda e ha già comunicato che il teatro non chiuderà. Il Verdi sarà salvato da questa amministrazione e la questione è in via di risoluzione, perché è nell’interesse di tutta la comunità che torni in piena attività. Quello che la sinistra si è scordata di dire, invece, è che a voler scendere in piazza sono gli stessi partiti che avevano dato, nel 2004, la concessione all’attuale gestore per 34 anni".

