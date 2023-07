Nuova spiaggia libera attrezzata a ponente, fissata l'inaugurazione

È arrivato il giorno dell'inaugurazione della nuova spiaggia libera attrezzata di Voltri: l'evento si terrà domani, giovedì 6 luglio, alle ore 9 in via Don Giovanni Verità, di fronte a piazza Lerda.

Parteciperanno tra gli altri l’assessore comunale al Demanio Marittimo Mario Mascia e il presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza.

La spiaggia sarà gestita dai Bagni Marina Genovese e nasce per riqualificare una zona, quella di fronte al supermercato Pam, da sempre in mano al degrado. Recentemente, nel parcheggio del supermarket, sono comparsi anche limitatori d'altezza per evitare la sosta di camperisti "indisciplinati".

"Dopo quasi un anno di lavoro intenso del Municipio insieme al Comune e ad Autorità Portuale - aveva detto Barbazza a GenovaToday - parte la spiaggia libera attrezzata di Voltri. Sarà gestita dai Bagni Marina Genovese. Quella porzione di territorio spesso è stata lasciata all'abbandono, nostra intenzione è farla risorgere portandola allo stesso alto standard di qualità della Spiaggia dei Bambini".