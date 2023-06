Voltri, limitatori d'altezza contro i camper nel parcheggio Pam che si affaccia sulla spiaggia

A Voltri, dopo mesi di incontri con la direzione di Pam, sono arrivati i limitatori d'altezza nel parcheggio del supermercato, davanti a quella che a breve diventerà una spiaggia libera attrezzata.

Una battaglia portata avanti da anni dalla vicepresidente del Municipio Ponente Lorella Fontana, fin da quando era sui banchi del consiglio comunale nel gruppo della Lega, per superare alcune problematiche in zona: "L'obiettivo - spiega - è contrastare il più possibile la situazione di criticità che da sempre si verifica, specie nel corso della stagione estiva, per la presenza di camperisti arbitrariamente parcheggiati che spesso lasciavano rifiuti e sporcizia per terra, aggiungendo degrado a un'area già abbandonata ma che stiamo cercando di riqualificare anche con la nuova spiaggia libera attrezzata. Toglievano tra l'altro anche posto ai clienti del supermarket. È stato un mio cavallo di battaglia quando ero consigliera a Tursi, adesso finalmente ci siamo riusciti dopo diversi incontri con la direzione di Pam, insieme al presidente Guido Barbazza e al consigliere delegato Stefano Dramis che ringrazio per avermi sostenuta in questa azione".

Di contrasto al degrado nella delegazione si parlerà anche giovedì pomeriggio, in occasione di un consiglio municipale a cui parteciperà anche l'assessore comunale alla Sicurezza Sergio Gambino.