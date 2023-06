VIDEO | Voltri, la Spiaggia dei Bambini riparte dall'inclusione: "Entro l'estate percorsi per disabili fin dai parcheggi"

Inaugurata stamattina la Spiaggia dei Bambini a Voltri: dal primo esperimento nel 2004 con ombrelloni, giochi e bagnini per rendere disponibile il litorale pubblico all’uso dei centri estivi, è diventata in questi 20 anni un punto di riferimento gratuito anche per tutte le famiglie e, ora, per i portatori di disabilità

La sperimentazione dell'anno scorso - partita in corsa - ha funzionato bene e dunque da quest'anno la Spiaggia dei Bambini di Voltri apre con la conferma di nuovi servizi volti a rendere il litorale del ponente sempre più inclusivo, con rampe, speciali sedie a rotelle e sdraio rialzate. Ma c'è di più, perché entro l'estate verrà messo a punto un nuovo passaggio che prevede, fin dal parcheggio per disabili di via ai Cantieri, una mappa tattile, un percorso podotattile e l'abbassamento di marciapiedi. Come sempre, tutto fruibile gratuitamente.

L'inaugurazione ufficiale della nuova stagione estiva della Spiaggia dei Bambini si è tenuta questa mattina, alla presenza tra gli altri dell’assessore comunale al Lavoro e Demanio Marittimo, Mario Mascia e del presidente del Municipio Ponente, Guido Barbazza con le assessore Lorella Fontana e Paola Pesce Maineri, il consigliere Tommaso Boccanfuso, Yuri Pertichini di Arciragazzi Prometeo ed esponenti di Utri Mare.

Dal primo esperimento nel 2004 con ombrelloni, giochi e bagnini per rendere disponibile il litorale pubblico all’uso dei centri estivi, la Spiaggia dei Bambini di Voltri è diventata in questi 20 anni un punto di riferimento per le famiglie e, sperimentalmente, per le persone con disabilità. Una novità nel segno dell’inclusione e dell’accessibilità, rafforzata quest’anno grazie alla collaborazione con il Comune di Genova, il Municipio e l’associazione Utri Mare.

"La Spiaggia dei Bambini di Voltri in questi vent'anni si è evoluta allargando la sua offerta di servizi dagli infanti e adolescenti (con ombrelloni, giochi e bagnini dedicati a rendere fruibile il litorale da parte dei centri estivi) ai disabili, anche non minorenni e magari anziani, con postazioni e personale dedicati a facilitarne l’accesso fuori e sulla spiaggia – spiega l’assessore comunale al Lavoro e Demanio Marittimo Mario Mascia – Questo upgrade di accessibilità delle spiagge è stato il primo obiettivo del mio mandato assessorile assegnato dal sindaco Marco Bucci e da quest'anno verrà perseguito anche con il reinserimento e l'inclusione sociale, perché grazie al progetto 'Genoa Sea Inclusion' di Comune di Genova e Bagni Marina Genovese, è previsto il potenziamento della presenza di personale di salvamento e di assistenza dei bagnanti disabili, tra cui accompagnatori formati e reperiti tra detenuti della Casa Circondariale di Marassi".

Le attrezzature a disposizione

La Spiaggia dei Bambini di Voltri è una delle sette spiagge genovesi coinvolte nel piano di interventi del Comune di Genova per la promozione di accessibilità e inclusione per i disabili e le loro famiglie, quali stalli auto riservati, pedane, passatoie, adeguamento e messa a norma dei servizi igienici, acquisto e rimessaggio sedie da mare e così via. Nel video seguente, Yuri Pertichini di Arciragazzi Prometeo spiega cosa si può trovare a Voltri:

"La Spiaggia dei Bambini è un gioiellino - spiega Pertichini, educatore di Arciragazzi Prometeo che l'ha vista nascere - e un messaggio molto importante è che se ci si prende cura del territorio, diminuiscono molto anche gli atti di vandalismo e i gesti di inciviltà, perché le persone sono invogliate a rispettare un'area pulita, bella, ordinata e presidiata anche grazie all'aiuto delle associazioni locali. Ed è così che la spiaggia inclusiva diventa davvero di tutti. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza l'ideatore, il compianto presidente di Municipio Roberto Bruzzone, e poi i vari presidenti che si sono succeduti e che hanno sempre supportato il progetto: grazie all'ex presidente Claudio Chiarotti, all'attuale Guido Barbazza, a Utri Mare, a tutti coloro che si sono prodigati per portare avanti questa esperienza e migliorarla".

"La Spiaggia dei Bambini di Voltri si conferma un’eccellenza della nostra città nel garantire e promuovere l’inclusione e l’accessibilità delle persone disabili – dichiara l’assessore comunale alle Politiche Sociali Lorenza Rosso – Avere spiagge attrezzate per tutte le esigenze dei disabili e delle loro famiglie, con tutti i comfort e i servizi necessari, è un obiettivo prioritario per la nostra Amministrazione e lo dimostra il grande lavoro svolto dagli uffici competenti per la messa a norma di sette spiagge distribuite tra levante e ponente".

"La Spiaggia dei Bambini è un tassello importantissimo del mosaico di spiagge voltresi e di tutto il Municipio nel quale abbiamo una cospicua dotazione di spiagge libere - dichiara il presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza - Stiamo lavorando bene, in sinergia con gli assessorati comunali, per sviluppare tutto il potenziale turistico, in gran parte ancora inespresso, di questo lembo estremo di Ponente della città che può offrire tanto e di più ai residenti, ai genovesi e ai turisti provenienti da fuori".

Il progetto della Spiaggia dei Bambini, nato come “Let” (Laboratori Educativi territoriali), è attivo dal 2019 con il Patto di Sussidiarietà Act (Azioni Cittadine e Territoriali per l’Infanzia e l’Adolescenza) è realizzato localmente dal Circolo Arciragazzi Prometeo e da Arciragazzi Liguria, mettendo gratuitamente a disposizione di centri estivi e persone disabili, e le loro famiglie, numerosi servizi per garantirne l’accessibilità. Determinante, nella messa a terra del progetto, anche il ruolo dell’associazione La Giostra della Fantasia e della cooperativa Agorà, con il sostegno del Municipio Ponente.

Le novità

Arriveranno anche alcune novità nei prossimi mesi: "Entro l'estate - commenta il consigliere municipale delegato Tommaso Boccanfuso - verrà completato l'iter che prevede l'abbassamento di alcuni marciapiedi, un percorso podotattile e mappe tattili per consentire alle persone con disabilità di poter raggiungere la spiaggia partendo direttamente dal parcheggio per disabili più vicino".

E a giorni aprirà anche una nuova spiaggia libera attrezzata proprio a Voltri, accanto al parcheggio del supermercato Pam: un modo per risollevare le sorti della zona, spesso lasciata al degrado.

Questi interventi sono il frutto del confronto e del dialogo costante – anche attraverso l’ufficio Abbattimento Barriere, la Disability Manager del Comune, Cristina Bellingeri e le riunioni periodiche di check-up tenute dall'assessore Mario Mascia con gli uffici del Demanio Marittimo diretti da Claudio Bondone – con la Consulta comunale e provinciale per la tutela delle persone disabili, mirato a superare insieme le criticità esistenti e consentire così la completa fruibilità, da parte dei disabili e delle loro famiglie, delle seguenti spiagge: Bagni Janua, Vesima; Easy Beach, Pegli;Capo Marina, corso Italia; Vernazzola; Boccadasse; via del Tritone, a Quinto.