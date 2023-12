McKennie: "Amo la pasta al pesto con pollo e pomodoro. Mentalità chiusa in Italia, nessuno la prova"

Pollo e pesto. Uno strano connubio, che evidentemente riscuote successo nel mondo del calcio. Un paio di anni fa era stato Denzel Dumfries a proporlo in un'intervista, il difensore olandese dell'Inter era stato poi scherzosamente 'rieducato' dalla Regione Liguria in occasione di una partita tra Genoa e Inter, con la donazione di un pacco di prodotti tipici della nostra regione. Ora la scena potrebbe ripetersi.

Nelle ultime ore, infatti, il centrocampista della Juventus Weston McKennie, statunitense, ha partecipato al podcast 19F, in onda su Youtube e realizzato dal compagno di squadra Moise Kean, parlando, tra le altre cose, anche dei propri gusti culinari. "Io amo mangiare pasta al pesto con pomodoro e pollo - ha dichiarato - e tutti qui in Italia mi dicono 'che schifo'. Nessuno ha voluto provare il mio piatto prima di esprimersi. Io credo si debba sempre provare qualcosa prima di dare un giudizio, questo è uno dei problemi che ho riscontrato in Italia. C'è una mentalità molto chiusa e legata alle tradizioni, questo secondo me è un limite, serve innovazione e apertura mentale".

Il calciatore, che ha 25 anni e veste la maglia della Juventus dal 2020 (salvo una breve parentesi al Leeds), ha comunque poi spiegato che si trova molto bene nel nostro Paese e che ama gli italiani. In basso il video completo, di pesto e pollo si parla dal minuto 10:28.

