Pollo al pesto, Regione Liguria 'rieduca' Dumfries dell'Inter

Simpatica iniziativa di Regione Liguria in occasione di Genoa-Inter: un pacco con pesto, olio e vino per il calciatore dell'Inter Denzel Dumfries.

Il centrocampista olandese dell'Inter nelle scorse settimane aveva raccontato durante un'intervista a Uefa Tv di essere criticato dai suoi compagni di squadra per le sue abitudini a tavola e aveva citato un episodio che, per un genovese, è abbastanza clamoroso. Aveva infatti raccontato di aver aggiunto del pollo alla sua pasta al pesto facendo arrabbiare gli altri calciatori nerazzurri.

A distanza di qualche settimana è quindi arrivato il regalo di Regione Liguria per riportarlo sulla retta via: "La Liguria è di chi la vuole scoprire e di chi la ama - scrive la Regione sui social - Dumfries ha ricevuto i prodotti liguri del nostro kit 'Food Ambassador' e gli abbiamo spiegato che non si mangia il pesto col pollo. Non farlo più Denzel, ma ti perdoniamo: buon appetito".