Studenti stranieri a Genova a lezione di Cristoforo Colombo: premiato il liceo Mazzini

Dalla Spagna e dalla Francia fino a Genova sulle tracce di uno dei navigatori più celebri, Cristoforo Colombo. Il progetto "Across the Ocean", che aveva coinvolto gli studenti del liceo Mazzini di Pegli e Sampierdarena, del Lycée Saint Exupery di La Rochelle e dello Ies di Vall D'Alba in Spagna ha vinto il premio nazionale eTwinning per la categoria speciale Erasmus+.

Un riconoscimento arrivato dopo mesi di lavoro: prima gli studenti stranieri e quelli italiani hanno iniziato a lavorare insieme a distanza - con videoconferenze ed e-mail - e poi, lo scorso febbraio, sono iniziati gli scambi. L'argomento ruotava intorno a navigazioni e scoperte geografiche e il "fil rouge" era la figura di Cristoforo Colombo: coinvolte diverse materie che andavano dalla storia alla matematica, dalla fisica alle lingue straniere.

Nel corso delle giornate trascorse a Genova, gli studenti hanno seguito un intenso programma che li ha visti seguire visite guidate nel centro storico e al Galata Museo del Mare, partecipare a conferenze a Cogoleto (che si contende, con Genova e non solo, la natività del grande navigatore), gareggiare in un percorso di orienteering a Nervi, fare un safari fotografico a Camogli e realizzare escape room virtuali, tutto sempre incentrato sulla figura di Colombo.

A occuparsi del progetto, la professoressa dal Mazzini Enrica Maragliano: "Abbiamo vinto duemila euro di attrezzature scolastiche, una grande soddisfazione per la scuola, per i ragazzi e infine per me. Solo dieci progetti sono stati premiati in tutta Italia, il nostro è uno di questi".

Quest'anno si replica con un nuovo progetto, sempre da realizzare in collaborazione con altre scuole all'estero, stavolta sulle strade romane: "All roads lead to Rome", tutte le strade portano a Roma, e in Europa è davvero così. Il Mazzini parteciperà con una classe di quinta ginnasio (secondo anno): "Abbiamo cercato di trovare un argomento - spiega Maragliano - che riguardasse più materie, e qui coinvolgeremo latino, italiano, storia e così via. La cosa più bella è vedere l'entusiasmo dei ragazzi che, tramite gli scambi all'estero, hanno l'opportunità di vedere cose nuove, conoscere persone diverse, apprezzare culture straniere e sistemi scolastici differenti dal nostro e aprire la loro mente, diventando veri cittadini europei".