Covid, un anno fa il San Martino riapriva il "fagiolone" per reggere i ricoveri: i dati dell'ottobre 2020

"Se stiamo uscendo dalla pandemia, lo dobbiamo ai vaccini": queste le parole del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che ha paragonato i dati dell'ottobre scorso a quelli di oggi.

Ma cosa è cambiato, effettivamente? Andando a riprendere la cronaca di quei giorni, esattamente un anno fa - il 15 ottobre 2020 - a causa dell'incremento dei ricoveri in ospedale al San Martino era stato riaperto il "fagiolone", il reparto al terzo piano del padiglione Nuovi Laboratori, che contava circa 20 posti letto. Poco prima, proprio sul fronte ricoveri, era stata riaperta sempre al San Martino un'area 'costola' del reparto di Malattie Infettive da 17 posti letto.

Il 15 ottobre 2020 si contavano in Liguria 432 nuovi casi positivi di covid su 5.149 tamponi eseguiti, tre decessi e soprattutto - in quel momento - c'erano 342 persone ricoverate negli ospedali liguri, di cui 26 in terapia intensiva. Il numero di persone in ospedale, rispetto al giorno precedente, era aumentato di 27 unità.

Si parlava allora di 'seconda ondata' - complici un insieme di fattori tra cui il ritorno in molti ambienti chiusi dopo l'estate - e i numeri erano in crescita: il 1 ottobre 2020 c'erano 111 nuovi positivi in Liguria su 3.597 tamponi eseguiti, con 173 ricoverati in ospedale in totale di cui 21 in terapia intensiva, e quattro decessi. Una settimana dopo, il 7 ottobre 2020, 176 nuovi positivi su 3.726 tamponi eseguiti e 220 ricoverati in ospedale (47 in più rispetto alla settimana precedente) di cui 24 in terapia intensiva.

Il 'fagiolone' era poi stato chiuso il 26 novembre 2020, dopo 42 giorni e dopo aver ospitato 150 pazienti. Il bollettino del giorno prima fotografava una situazione di 460 nuovi casi su 5.831 tamponi e 1.238 pazienti ricoverati di cui 123 in terapia intensiva.