Infezioni respiratorie, Bassetti: "Erano emergenza già prima del covid"

Le infezioni respiratorie? Erano già un'emergenza prima del covid-19: a sostenerlo è Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova e professore di Malattie Infettive all'Università di Genova, in un editoriale comparso su "One Health", rivista di approfondimento del gruppo The Skill.

"Prima dell'avvento della pandemia da Sars-CoV-2 le infezioni respiratorie erano già una delle principali cause di mortalità, con un impatto significativo sulla salute pubblica. Il predominio esercitato dal virus Sars-CoV-2 durante le prime tre ondate pandemiche ha, in un certo senso, eclissato altri agenti patogeni, sia virali che batterici, relegandoli a un piano secondario" scrive Bassetti, che di recente è tornato a parlare di covid chiedendo che la commissione di inchiesta sulla gestione della pandemia in Italia valuti le decisioni politiche senza invadere il campo della scienza.

E dunque cos'è stato a rimettere in luce le altre infezioni respiratorie? "Lo sviluppo di mutazioni virali e il progresso delle campagne vaccinali hanno poi fatto tornare in scena infezioni respiratorie quasi del tutto dimenticate: quella dal virus influenzale H1N1, da virus respiratorio sinciziale, rhinovirus e virus parainfluenzali, infezioni batteriche da pneumococco, haemophilus influenzale o da legionella" conclude Bassetti.

L'intervento del medico su "One Health" si inserisce in un confronto al quale hanno già partecipato, tra gli altri, Orazio Schillaci, Marco Montorsi, Nino Cartabellotta, Gabriele Pelissero, Gianni Profita, Sergio Dompé, Pierluigi Sassi, Andrea Mandelli, Luca Zaia, Giovanni Rezza. "Le infezioni respiratorie, come quella da Sars-CoV-2, rappresentano una sfida globale che richiede un approccio integrato che includa sia misure preventive sia trattamenti efficaci. La comprensione delle peculiarità di ciascuna infezione e l'implementazione di misure preventive mirate rappresentano una parte cruciale della nostra strategia di gestione. La sensibilizzazione e l'educazione della comunità, in particolare sulla necessità di vaccinarsi e di scegliere le terapie più appropriate, sono fondamentali per prevenirne la diffusione".