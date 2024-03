Morta dopo vaccino anti covid, cinque indagati

Sono cinque gli indagati nell'inchiesta per la morte di Camilla Canepa, la studentessa di 18 anni di Sestri Levante scomparsa nel giugno 2021 all'ospedale San Martino di Genova alcuni giorni dopo essere stata vaccinata contro il covid a un open day Astrazeneca.

Come è morta Camilla Canepa

Camilla si è sottoposta alla vaccinazione contro il covid il 25 maggio. Il 3 giugno ha iniziato a stare male. Visitata all'ospedale di Lavagna, i medici hanno riscontrato una piastrinopenia (abbassamento delle piastrine ndr.) e una fotosensibilità. Sottoposta a una tac senza contrasto è stata dimessa ma il 5 giugno è stata nuovamente ricoverata: aveva una trombosi al seno cavernoso (la vena alla base del cranio ndr.). È stata quindi trasferita al policlinico San Martino di Genova e operata alla testa, ma morì il 10 giugno 2021.

Chi sono gli indagati per la morte di Camilla Canepa

Dall'autopsia era emerso che Camilla "non aveva alcuna patologia pregressa e non aveva preso alcun farmaco" e che la trombosi era "ragionevolmente da riferirsi a un effetto avverso del vaccino anti covid".

A ricevere l'avviso di fine indagini sono cinque professionisti, all'epoca in servizio al pronto soccorso di Lavagna. A quattro di loro viene contestato il reato di omicidio colposo. Non avrebbero sottoposto Camilla a tutti gli accertamenti previsti dal protocollo della Regione per il trattamento della sindrome Vitt, ovvero la forma di trombosi, che aveva colpito la ragazza dopo la somministrazione del vaccino.

A tutti viene contestato il reato di falso ideologico per non aver attestato nella documentazione sanitaria che la giovane era stata sottoposta a vaccinazione anti covid. I medici potranno chiedere, entro 20 giorni, di farsi interrogare.