Influenza H1N1, Bassetti: "Può uccidere non solo gli anziani, abbiamo vaccinato poco"

Due morti di 47 e 55 anni in pochi giorni per virus A H1N1, chiamata "influenza suina" (erroneamente, secondo la Regione Veneto), e altri tre pazienti ricoverati in terapia intensiva per complicanze della patologia. Anche se i casi sono stati registrati a Vicenza, il fatto ha destato preoccupazione in tutta Italia e a fornire qualche spiegazione è intervenuto Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, che punta anche il dito sui pochi vaccini effettuati questa stagione.

"L'influenza H1N1 è quella che ha circolato più frequentemente in Italia quest'anno, si chiama 'suina' perché nel 2009 ci fu una pandemia con numerosi casi e diversi morti nel mondo - commenta Bassetti ad Adnkronos Salute -. È una forma di influenza A che conosciamo bene e ogni anno ci sono dei decessi. Nulla di nuovo all'orizzonte, purtroppo abbiamo vaccinato poco quest'anno. La campagna vaccinale è stata disastrosa e questi sono i risultati, insieme a una bassissima copertura per il covid. Sappiamo che i vaccini evitano le forme gravi dell'influenza, purtroppo quando ci sono queste forme così virulente che colpiscono anche soggetti giovani ci si ricorda dell'importanza dei vaccini".

Su Facebook infine l'infettivologo ha aggiunto: "L'influenza può uccidere non solo gli anziani, ma anche i giovani. La prevenzione è fondamentale. Non dimentichiamolo mai!".

Influenza H1N1: i chiarimenti

La direzione Sanità della Regione Veneto in questi giorni ha però chiarito come sia sbagliato accomunare il virus A H1N1 alla variante V H1N1 (la vera e propria suina): "Questa fase dell'anno è caratterizzata dalla circolazione del virus H1N1 pdm09 (Pandemic disease Mexico 2009): si tratta - sottolineano - del virus influenzale che circola in modo diffuso in tutte le stagioni influenzali dal 2009. Chiamarlo virus da influenza suina è un retaggio mediatico che fa pensare a un virus non stagionale"

"È bene rendere noto che non esiste, al momento, alcun nuovo caso di 'influenza suina' - continua la Regione - bensì contagi da virus H1N1, alla base della 'normale' ondata influenzale che sta coinvolgendo ampie porzioni di popolazione".

I sintomi

I sintomi classici dell'influenza sono rappresentati da rinorrea (naso che cola), faringite (mal di gola), tosse, febbre, malessere generale e astenia (stanchezza), in alcuni casi possono insorgere difficoltà respiratorie (dispnea, cioè respiro affannoso) che rappresentano un campanello d'allarme da non sottovalutare mai.

Questo può capitare quando l'influenza colpisce le basse vie respiratorie (polmonite influenzale).