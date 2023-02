Pneumococco, aumento significativo di infezioni gravi. Bassetti: "Niente panico"

Il direttore di Malattie infettive al San Martino, Matteo Bassetti, rassicura alla luce degli ultimi casi di infezioni da pneumococco, riscontrati nella nostra regione, e lo fa con un post sui suoi profili social. "Da qualche mese - spiega Bassetti - stiamo osservando a Genova, all'ospedale San Martino, un aumento significativo di infezioni gravi da pneumococco. Polmoniti, batteriemie, otiti, sinusiti, mastoiditi e anche meningiti".

"Stiamo indagando su quale sia la ragione, e se questa gravità di forme cliniche non sia legata alla circolazione di pneumococchi più aggressivi e virulenti. No panic - scrive -. Si può stare tranquilli. Ricordiamo tuttavia che anche per lo pneumococco esiste un vaccino molto efficace".

"Recentemente - riferisce lo specialista - abbiamo ricoverato una giovane neo-mamma proveniente dal Levante ligure con una grave forma di meningite associata a otite. Tutto è andato bene ed è stata già dimessa dopo una terapia antibiotica e un intervento chirurgico. Tutto questo ha suscitato preoccupazione nella popolazione, ma dobbiamo ribadire - tiene a precisare il medico - che non c'è nessun rischio di trasmissione o di diffusione dello pneumococco".