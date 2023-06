VIDEO | "Blanca", "Petra", "The Good Mothers", spot e film: ecco dove sono stati girati a Genova

Genova terra da film e serie tv: è questo il messaggio che ha voluto trasmettere la Film Commission ligure a Madrid, nell'ambito di una tre giorni di promozione integrata Italia-Spagna, proprio nelle giornate in cui nel capoluogo ligure si gira una nuova serie tv con Neri Marcorè.

In un documentario di circa 20 minuti vengono svelate le principali produzioni che hanno coinvolto la città di Genova (e non solo) e le location utilizzate: si va dalle serie tv ai film, passando per gli spot e i promo. Come quello de "La Casa di Carta", con un viaggio speciale in compagnia degli attori partito dall'aeroporto di Genova.

Ma poi c'è anche "The Good Mothers", il telefilm in onda su Disney+ che racconta la 'ndrangheta dal punto di vista delle donne che hanno osato sfidarla: alcune scene - come si può vedere dal video - sono state girate nientemeno che a Vesima, e il film "Moschettieri del Re" con Pierfrancesco Favino e Valerio Mastandrea, con alcune scene girate a Palazzo Reale.

E poi le serie tv che hanno conquistato il cuore dei genovesi: "Blanca" (la cui seconda stagione verrà trasmessa sulla Rai), "Petra" con Paola Cortellesi su Sky, "Sopravvissuti", altra serie Rai con Lino Guanciale. Ma anche "The Serpent Queen" (Starz) tratta dal romanzo "Catherine De Medici: Renaissance Queen of France", con i palazzi barocchi di Genova, "Blocco 181" con le periferie genovesi.

Come non citare, inoltre, "La bella stagione" che racconta la Samp dello scudetto che si intreccia con la vita, amicizia e successi dei campioni Gianluca Vialli - mancato a inizio anno - e Roberto Mancini, e altri successi nel tempo come "Principe Libero" sulla vita di Fabrizio De André, il film "Grace di Monaco" con Nicole Kidman girato a Palazzo Reale, la fiction Rai "Vento di Ponente".

Non mancano le pubblicità: Ikea, Volkswagen che aveva portato per qualche giorno a Genova Francesco Totti, Mv Agusta e tante altre produzioni che, come si vede nel documentario, hanno portato visibilità e lavoro a Genova che, dal canto suo, offre una molteplicità di panorami - dal mare all'Alta Via - nel raggio di pochi chilometri.