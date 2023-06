Ciak si gira: in città le riprese di una nuova serie tv con Neri Marcorè

Ciak, si gira. Non è una novità visto che Genova da tempo è diventata una delle location più apprezzate per riprese cinematografiche e televisive, ma arriva l'ennesima conferma. Nella mattinata di giovedì 1 giugno 2023 sono infatti andate in scena nel centro storico le riprese di una nuova serie tv su Goffredo Mameli con Neri Marcorè.

"Un tuffo nel passato - ha commentato il presidente della Regione Giovanni Toti - e un’altra grande conferma per la nostra terra, tra le location più gettonate e ricercate per film, fiction e spot televisivi. Visibilità, promozione del territorio ma anche lavoro. Pensate che secondo i dati Inps, nel 2022 in Liguria i lavoratori nel settore dello spettacolo sono aumentati di ben 1.500 unità rispetto al 2021, superando gli 8mila addetti complessivi, e sono cresciute le giornate retribuite dei lavoratori di questo comparto, passando da 635mila a 936mila. Viva la Liguria, pronta per tanti altri ciak".

Nella nostra regione e nella nostra città ci sono state tante riprese in città negli ultimi anni: Petra, Blanca, Hotel Portofino, Sopravvissuti, Criminel, Blocco 181 e molte altre produzioni anche per spot e promozione del territorio.