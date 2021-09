VIDEO | "La Casa di Carta": a Genova la clip di Netflix sul rapimento degli 'spoileratori'

Cento influencer sono stati presi in 'ostaggio' dalla banda, partendo dall'aeroporto di Genova, per un volo decisamente particolare

Avevamo già parlato dell'aereo della "Casa di Carta" partito da Genova, ed ecco il video di Netflix che mostra l'ultimo colpo del Professore. I fan genovesi riconosceranno sicuramente l'aeroporto Cristoforo Colombo ma anche la Sopraelevata.

Per promuovere la quinta stagione della popolarissima serie tv, arrivata sulla piattaforma streaming il 3 settembre 2021, Netflix ha creato una zona "no spoiler" per far vedere a un gruppo selezionato di influencer - tra cui ad esempio Il Signor Distruggere - la quinta stagione. Tutta.

Nel video si vedono due personaggi, Rio e Marsiglia, che invitano il pubblico a mantenere il silenzio sulla quinta stagione: "Cosa c'è di peggio che aspettare per mesi la stagione finale di una serie? - si legge - Che qualcuno te la spoileri appena esce". Gli influencer selezionati, un centinaio, sono stati portati a bordo di uno speciale aereo con il logo della serie tv, partito da Genova. Ma durante il volo, qualcuno si impadronisce del microfono del comandante per una comunicazione inaspettata: "A tutti i passeggeri - dice una voce misteriosa - è il Professore che vi parla". E parte l'applauso a bordo. "Siete i peggiori spoileratori d'Italia - continua la voce del Professore - per questo la nuova stagione la vedrete proprio qui. Nell'unico posto da cui non potete connettervi e fare spoiler. Mettetevi comodi, il volo durerà esattamente quanto la serie". Ovvero cinque ore.

Partono poi alcune scene che mostrano il "rapimento" degli spoileratori da parte della banda con le inconfondibili tute rosse e la maschera di Dali, in cui si vede chiaramente sia l'aeroporto genovese sia la Sopraelevata.

"L'ultimo colpo della banda ha regalato a milioni di fan un finale senza spoiler" recita la scritta alla fine del video. E sicuramente un'esperienza originale agli influencer.

La quinta stagione de "La Casa di Carta": quando esce la seconda parte

Era il luglio 2020 quando Netflix ha annunciato la quinta e ultima parte de "La Casa di Carta", che mette la parola fine all'atteso colpo. Ideata da Álex Pina e prodotta da Vancouver Media per Netflix, la quinta parte è composta da dieci episodi. Attualmente, su Netflix, sono disponibili i primi cinque per il primo volume della stagione. Il secondo volume, con i cinque episodi finali, quelli che segneranno la fine definitiva della serie, è previsto per il 3 dicembre 2021.

L'autore e produttore esecutivo Álex Pina ha dichiarato: "Ci è servito quasi un anno per capire come sciogliere la banda, mettere il Professore alle strette e creare situazioni irreversibili per molti personaggi. Il risultato è la quinta parte di La casa di carta. La guerra raggiunge l'apice estremo e più efferato: sarà la stagione più straordinaria e avvincente di sempre".

Il cast della serie include Úrsula Corberó (Tokyo), Álvaro Morte (il Professore), Itziar Ituño (Lisbona), Pedro Alonso (Berlino), Miguel Herrán (Río), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stoccolma), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Luka Peros (Marsiglia), Belén Cuesta (Manila), Fernando Cayo (colonnello Tamayo), Rodrigo de la Serna (Palermo), Najwa Nimri (ispettore Sierra), José Manuel Poga (Gandía) e molti altri.