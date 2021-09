La casa di carta, l'aereo per promuovere la nuova stagione atterra a Genova

Una navigazione sul Mar Ligure per far vedere a un pubblico selezionato la presentazione della quinta stagione senza cellulari e possibilità di spoilerare

Un colpo di scena degno della seguitissima serie tv del Professore. Per promuovere la nuova stagione della Casa di carta, Netflix ha creato una zona "no spoiler" per far vedere a un gruppo selezionato di influencer la quinta stagione.

La proiezione è avvenuta nell'unico luogo dove i telefoni devono rimanere spenti: l'aereo. Il colosso dello streaming ha scelto la città di Genova per "il sequestro" in quota dei maggiori spoileratori di Italia, tra questi il Signor distruggere che ha condiviso l'esperienza sui suoi canali social.

"Da oggi è disponibile il primo volume dell’ultima stagione di La Casa di Carta e per l’occasione Netflixit ha organizzato un volo con destinazione a sorpresa. Siamo partiti da Genova e dopo 5 ore di viaggio siamo atterrati a… Genova. Era tutto un sordido piano del professore per impedire ai presenti di spoilerare sui social i nuovi episodi…ma quando mai io ho fatto spoiler?!", ha scritto su Instagram il blogger.

Il B737-4Q8 di Air Horizont ha posato le ruore ieri alle 18:33 all'aeroporto Cristoforo Colombo, proveniente da Milano Malpensa. Sulla livrea del mezzo c’è il logo di una maschera di Salvador Dali e i titoli della serie La Casa di Carta.

L'aereo, secondo quanto si apprende dai social, è decollato questa mattina alle 10 ed è atterrato sempre a Genova alle 14.30, dopo una navigazione sopra il Mar Ligure e Tirreno. La Casa di Carta Parte 5 volume 1 debutta oggi, venerdì 3 settembre su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Il volume 2 sarà disponibile dal 3 dicembre 2021.