VIDEO | L'emozionante volo del biancone rimesso in libertà dopo otto mesi

In un emozionante video pubblicato su Facebook dalla pagina di Enpa Genova la liberazione di un biancone, tornato libero dopo essere stato curato dall'associazione per otto lunghi mesi. L'animale è stato reinserito in natura il 25 aprile, proprio il giorno della Liberazione.

"Proprio di libertà parliamo - scrive Enpa Genova sui social -. A essersene finalmente riappropriato è questo splendido animale: un biancone che è stato in degenza da noi per ben 8 mesi. Passando attraverso terapie, antibiotici, antinfiammatori e piccoli interventi chirurgici è tornato a muovere l’articolazione del gomito in maniera appropriata, è stato quindi trasferito in due diverse voliere, l’ultima abbastanza grande per permettergli di fare diverse prove di volo dando a noi l’opportunità di constatare che ne aveva completamente riacquistato la capacità".

Enpa che poi conclude: "È dunque con grande gioia che abbiamo deciso di liberarlo, e lo abbiamo fatto lungo una delle rotte migratorie utilizzate da questi grandi rapaci. Ora starà a lui, a noi resta la soddisfazione per questa grande vittoria: i bianconi sono aquile, dunque animali dalla grande valenza ecologica. Vengono anche chiamati 'aquile dei serpenti' perché si nutrono quasi esclusivamente di serpenti".

In basso il video di Enpa Genova.