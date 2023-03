Ikea, il nuovo spot 2023 è girato in Liguria: le location (tra cui Genova)

"Dove e quando vuoi": termina così il nuovo spot pubblicitario di Ikea Italia per il 2023, pronto a comparire sulle tv degli italiani. Sul "dove" in particolare c'è una certezza, almeno per quanto riguarda la pubblicità: in Liguria.

La nostra regione infatti è stata scelta per girare il video del famoso marchio di mobili svedese, trenta secondi che portano dal mare alle montagne passando per i comuni dell'entroterra: a Genova si riconosce il monte Fasce e poi ci sono l'Aurelia tra Noli e Varigotti, Cisano sul Neva e il mare di Varazze. La produzione è stata assistita da Genova Liguria Film Commission.

Colpisce di nuovo, dunque, la possibilità di avere tanti panorami diversi nel raggio di pochi chilometri, una carta vincente per la Liguria come aveva spiegato a GenovaToday la presidente di Genova Liguria Film Commission Cristina Bolla: "Le produzioni che vengono a girare qui si accorgono che la Liguria offre qualsiasi tipo di paesaggio in pochi chilometri. Ricordo che una volta abbiamo girato nell'entroterra dove c'era la neve per poi ritrovarci, venti minuti dopo, sul mare dove c'era la gente ancora in maniche corte. Sono rimasti tutti stupiti".