VIDEO | Ecco lo spot girato a Genova con Francesco Totti

Nello spot della Volkswagen Totti scende in campo per affrontare una grande sfida: portare l’Italia ai mondiali in Qatar, anche se - come noto - la nostra nazionale non si è classificata.

La ricerca di Italia (che nella finzione diventa una persona) avviene tra le strade di Genova a bordo di un ID.Buzz 100%, ultimo veicolo elettrico della casa automobilistica tedesca. Il video è stato girato in città lo scorso 9 novembre tra sopraelevata, lungomare Canepa e l'entroterra. La presenza del bomber in centro, che durante le pause ha apprezzato la focaccia offerta dal catering, ha suscitato la reazione dei fan che lo hanno rincorso tra un set e l'altro.

Francesco Totti si è reso disponibile a farsi fotografare con gli ammiratori tra una ripresa alla biblioteca Berio e il pranzo di cast e troupe alla trattoria Da Genio in Carignano.