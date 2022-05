Ciak si gira a Voltri per una nuova serie Disney

Genova set della nuova serie Disney Plus: "The Good Mother". Le riprese sono iniziate questa mattina, venerdì 13 maggio, tra Voltri e Vesima: cast e troupe sono stati avvistati in piazza Gaggero davanti al Municipio e al capolinea dell'1. Una scena si girerà anche dal distributore di benzina in via Camozzini e nei prossimi giorni è prevista la chiusura dell'Aurelia per consentire le riprese su strada verso Arenzano.

Si tratta di un altro obiettivo centrato dalla Film Commission e dall'assessorato al Turismo e Marketing del Comune di Genova che, dopo la serie Sky "Petra" con Paola Cortellesi e quella Rai "Blanca", hanno strappato un'altra preziosa collaborazione per portare in Liguria e a Genova le riprese di un telefim che si annuncia già un cult, ispirato al bestseller del giornalista Alex Perry.

"The Good Mother" è infatti la nuova serie italiana di genere drammatico Disney Plus che racconta la ‘Ndrangheta vista interamente dal punto di vista delle donne che hanno osato sfidarla. La lavorazione prevede 1 stagione e 6 episodi e racconta la vera storia di tre donne che hanno collaborato con la pm Anna Calace. Nel cast anche la Lila de “L’Amica geniale” Gaia Girace, oltre a Valentina Bellè e Barbara Chichiarelli dirette da Julian Jarrold già regista di "The Crown".

Per i due giorni di riprese sono previsti divieti e modifiche alla viabilità supervisionate dalla polizia locale del distretto di Voltri con il supporto degli agenti del Centro.