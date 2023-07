Volley C maschile, il Cus Genova continuerà ad affidare la regia a Marco Cassone

Il Cus Genova continua a porre i tasselli necessari per pianificare un pronto ritorno in quella serie B persa qualche mese fa ai playout. I biancorossi, nel ruolo di regista, si affideranno per la quarta stagione consecutiva a Marco Cassone, oramai un punto di riferimento di questo club.

Chiari i suoi intenti manifestati alla pagina Facebook: "Inizio il quarto anno al Cus lasciando la stagione passata con qualche rammarico ma sono pronto ad affrontare questa nuova stagione con determinazione ed entusiasmo affinché il Cus torni alla categoria che merita".

Marco, malgrado la sua giovane età (è un 2001), può sicuramente fornire un apporto importante grazie alla sua esperienza in categorie superiori: "Sono contento di entrare a far parte di un gruppo quasi completamente rinnovato e felice di condividere con due di essi casa Cus!".