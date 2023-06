Volley C maschile, il Cus Genova si affida per la risalita a Fabrizio Schembri

La sconfitta ai playout, che è costata la retrocessione in serie C, fa ancora male all'ambiente del Cus Genova che ora cerca di programmare l'immediata risalita in cadetteria.

Il primo passo è quello della nomina del nuovo allenatore: a raccogliere l'eredità di Guido Costigliolo, che circa due settimane fa è stato congedato dalla società biancorossa, sarà una vecchia conoscenza di questa squadra, vale a dire Fabrizio Schembri, in passato in campo con questi colori addosso. A coaudivarlo, nel ruolo di vice, sarà il confermatissimo Paolo Pampuro.

Le prime impressioni

Grande l'emozioni nel neo coach dei Galletti: "Per me è un ritorno a casa - commenta Schembri al profilo Facebook del club - dato che da giocatore ho iniziato proprio al Cus e ho giocato diversi campionati anche a fine carriera".

Difficile ma stimolante succedere a Costigliolo: "Farò il possibile per non farlo rimpiangere - assicura - non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura in biancorosso".