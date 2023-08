La ligure Virginia Lampis medaglia d'oro ai mondiali Teakwondo under 15

La ligure Virginia Lampis ha conquistato l’oro ai Campionati Mondiali 2023 di taekwondo dedicati alla categoria cadetti.

La rassegna si è aperta ieri, lunedì 28 agosto, nel tatami di Sarajevo (Bosnia-Erzegovina). L’azzurrina ha compiuto l’impresa nella categoria F-148 cm dopo essere stata protagonista di un grande percorso. Virginia infatti ha superato 2-0 l’iraniana Masoume H Rabbie ai sedicesimi, per poi arginare Luna Antunovi agli ottavi (2-0) e la messicana Maia Medez ai quarti (2-0). Nella semifinale la 13enne si è imposta per 2-1 sulla greca Paraskev Karlogu, superando poi in finale la tedesca Maria Koukousoudi per 2-0.

“Virginia Lampis è la prima atleta ligure a vincere un titolo internazionale nella storia del taekwondo. Ai mondiali under 15 di Sarajevo, l’atleta genovese classe 2010, in forza alla Scuola Taekwondo Genova, ha sbaragliato la concorrenza di avversarie croate, messicane, greche e tedesche, portando l’Italia sul tetto del mondo. Complimenti a Virginia, che ad appena 13 anni hai già scritto la storia di questo sport in Liguria”. Così l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro dopo la medaglia d’oro ai mondiali cadetti di taekwondo di Virginia Lampis, già medaglia di bronzo agli Europei 2022 a Malta.