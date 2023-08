Canottaggio: il genovese Guglielmo Melegari vince il Mondiale Junior in 4 con

Il vogatore Guglielmo Melegari, figlio dell’allenatore della Sportiva Murcarolo Stefano e fratello minore di un altro affermato talento Giovanni, è campione mondiale Junior in 4 con (quattro con timoniere).

Uno speciale traguardo per il vogatore della Sportiva Murcarolo tagliato ai Mondiali di Parigi nella specialità del 4 con dopo il primo successo in batteria. Melegari, già due volte medagliato agli Europei e quarto agli scorsi Mondiali nel 4 senza, può festeggiare.

Un’Italia arrembante quella che si porta subito al comando sin dalle prime palate tentando di non lasciar spazio agli avversari: prima per metà gara con alle spalle una rumoreggiante Germania che tenta di ricuperare, ma gli azzurri continuano a mantenere alto il regime di colpi e a 1500 metri staccano gli avversari e si portano nettamente al comando seguiti a una barca di distacco dalla Germania e dalla Turchia. Il finale è tutto degli azzurri che aumentano ancora il ritmo e vincono il mondiale.

Federico Gilioli (Canottieri Sampierdarenesi) conclude al decimo posto il suo Mondiale in 2 senza. È terzo al termine di una tiratissima finale B dopo aver sfiorato l'accesso in finale A per soli 58 centesimi. A Parigi anche Martina Fanfani (Rowing Club Genovese) in qualità di riserva.