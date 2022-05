"The start swim Zena": 520 atleti partiti a nuoto da Boccadasse

Sono 520 gli atleti, giunti da tutta Italia, che hanno partecipato nel weekend - tuffandosi da Boccadasse - a "The start swim Zena", la tappa inaugurale dell'Italian Open Water Tour, gara di nuoto in acque libere che unisce alcune delle più prestigiose località del Bel Paese.

"Ora lo possiamo dire: la tappa di Genova e? stata un grandissimo successo - dicono i coordinatori del circuito -. Siamo riusciti a portare la comunita? del nuoto in acque libere in un luogo dalle suggestioni rare: nuotare nel cuore di Genova lungo corso Italia e partire da Boccadasse ha riportato quell’entusiasmo di cui sentivamo tutti un grande bisogno. Poi vedere i bellissimi Bagni San Nazaro popolarsi di nuotatori provenienti da tutta Italia crediamo porti positivita? a questo inizio di stagione estiva".

Per la tappa, fin da venerdi? Genova e? stata raggiunta con ogni mezzo dagli atleti: alla partenza c'erano persone provenienti da 15 regioni italiane e 12 Stati esteri.

Gli appassionati di nuoto in acque libere hanno gareggiato con Edoardo Stochino, vincitore del campionato del mondo Gran Fondo Fina, e con il genovese Francesco Ghettini, anch’esso vincitore di importanti tappe di coppa del mondo. Ad impreziosire il parterre della starting list atleti dell’alveo delle nazioni giovanili come Niccolo? Ricciardi, Tommaso Gallesio e Anna Chierici.

Le gare e gli atleti premiati

Le gare sono state caratterizzate da condizioni del mare non certo idilliache viste le correnti e le onde. L’ordine di arrivo della Small Hard Swim di 4 chilometri avrebbe potuto essere quello di un campionato nazionale assoluto: a tagliare per primo il traguardo e? stato Niccolo? Ricciardi (Rari Nantes Spezia), atleta della nazionale juniores, davanti a Francesco Ghettini (Rari Nantes Spezia) e il gia? vincitore di alcune tappe dei circuiti passati Riccardo Chiarcos (Libertas Nuoto Novara). Quarto il piemontese Tommaso Gallesio davanti ad Edoardo Stochino (Nuotatori Genovesi). Nella categoria Natural primo l’atleta libanese Ihab Chibani (Swim for Passion), volato in Italia appositamente per partecipare alle gare (su Andrea Bondanini e Tommaso Bove) mentre tra gli Over 40 il migliore e? stato Igor Piovesan (Natatio Master Team Novara) davanti ad Andrea Imperiale (Genova Nuoto my sport) e Paolo Perrotti (Genova Nuoto my sport).

Le donne hanno avuto una dominatrice assoluta: Anna Chierici (Csr Granda) davanti a Loredana Elena Radu Canottieri Leonida Bissolati Cremona) e Sara Monari (Nuotatori Genovesi). Nella categoria categoria Natural si e? imposta Marta Tassara su Sofia Oliveri e Irene Ravaschio (trittico portacolori del Team Unige-Cus) mentre in quella Over40 a primeggiare e? stata la lussemburgese Kettenmeyer-Reuland Carole (Swimming Club Le Dauphin Ettelbruck) davanti a Clizia Borrello (Natatio Master Team Novara) e Lara Ciceri (Asa Master Cinisello).

La Smile Swim (miglio marino di 1850 mt) ha visto prevalere ancora Niccolo? Ricciardi, in un rush finale dall’elevatissimo tasso tecnico su Francesco Ghettini e Edoardo Stochino, tra gli uomini e tra le donne la new entry sul podio piu? alto del Challenge Angelica Angilletta (Canottieri Lecco) su Loredana Elena Radu e Carlotta Tortello. Nelle categorie Over40 si sono distinti Andrea Imperiale su Gennaro Sapio (Vanessa Nuoto Smile Benevento) e Luis Gabarro (Swim for Passion) e Silvia Maggi su Ilaria Del Grande (Fino al muretto) e Lara Ciceri. Nella categoria Natural dietro al libanese Ihab Chibani (doppietta di categoria per lui), Andrea Bondanini (Swim for Passion) ed Enrico Ciola (Buonconsiglio Nuoto) mentre tra le donne dietro l’inossidabile Lara Ciceri si sono piazzate Claudia Rossi e Gloria Culuvaris (Swimmer Inside).

Ad aggiudicarsi il titolo di Best Team (i primi 5 tempi della stessa squadra) Forum Assago Milano su Team Unige-Cus e Amici del nuoto Firenze.

Spettacolo con la staffetta del mezzo miglio marino X 3 che ha visto trionfare Quelli dello Stoc (Stochino, Gruarin e Scavuzzo) davanti agli Panda shifu e tartaruga uhguei (Angelini, Angelini e Tramelli) ed Il tragitto del riccio (Ghettini, Ghettini e Ricciardi).

"The Big Team" invece è il trofeo che viene assegnato sommando gli atleti della stessa squadra che tagliano il traguardo tra le 3 gare: a trionfare, dopo la vittoria del Challenge 2021, e? stata l’ormai celeberrima Swimmer Inside di Presidente Stefano Trentin. Il Trofeo Avis “Open Water Open mind” messo in palio da Avis Regionale Liguria al donatore avisino giunto da piu? lontano e? andato a Gianluca Preziosi, giunto da Benevento.

Le prossime tappe

Il Challenge 2022 proseguira? con Vulcano (Me) il 4 e 5 giugno (la Traversata delle Eolie), Monate (Va il 18/19 giugno (la Traversata dei Pionieri), il 25/26 giugno a Baratti (Li) (la Traversata degli Etruschi), Maccagno (Va) il 17 luglio (la Traversata dei Castelli), il 30 luglio la notturna di Lignano Sabbiadoro (Ud) (Swim side of the moon) mentre l’11 settembre e? previsto il secondo Campionato Italiano di Nuoto in Acque Libere Open a Noli, il 24/25 settembre a Peschiera del Garda tra le mura patrimonio dell’Unesco (la Traversata dei bastioni). Si chiudera? il Challenge nell’oramai classica tappa di Ischia il 8 e 9 ottobre, anch’essa unica al mondo per scenari storici e marini.