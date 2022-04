The Start Swim Zena: il Giro d'Italia a nuoto passa per Boccadasse

Quest'anno per la prima volta arriva a Genova quello che è un vero e proprio Giro d'Italia a nuoto: il 22 maggio è prevista “The Start Swim Zena”, tappa inaugurale della settima edizione di Italian Open Water Tour, gara di nuoto in acque libere che unisce alcune delle più prestigiose località del Bel Paese. Da Ischia e Procida a Vulcano, da Monate a Baratti passando per Maccagno, Lignano Sabbiadoro, Noli, Peschiera del Garda e, per l’appunto, Genova: un circuito fantastico, che non a caso ha ricevuto il patrocinio di Procida Capitale della Cultura 2022

Domenica 22 maggio sarà quindi Boccadasse a fare da cornice alla traversata che prenderà il nome di “Creuza de ma” e ha ricevuto il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Società Nazionale Salvamento (che, nell’occasione, festeggia il 150esimo anniversario), Università di Genova (in gara con una squadra di atleti del Corso di Laurea in Scienze Motorie) e Avis Liguria.

Tre sono le distanze su cui si cimenteranno gli atleti in gara: “Smile Swim” (un miglio marino), “Relay Swim (circa mezzo miglio marino ripetuto per tre) e “Small Hard Swim” (4000 metri). Già confermata la presenza di due nomi di spicco nel panorama del nuoto in acque libere: Edoardo Stochino, nuotatore chiavarese due volte campione del mondo di gran fondo e un altro ligure doc, il fondista Francesco Ghettini.

“Evolve. Swim. Love” è il claim dell’edizione 2022 dell’evento: “Cresci. Nuota. Ama”, con il sentimento di condivisione e solidarietà a fare da trait d’union anche grazie alle partnership strette con Avis e Admo e alla rinnovata adesione al progetto #MiFidoDiTe con l’intento di promuovere l’inclusività dello sport per ogni tipo di disabilità.