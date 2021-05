Niente licenza Uefa per il Genoa, ok Sampdoria e Spezia

C'è la Sampdoria, ma non il Genoa, tra le 17 squadre di Serie A a cui è stata concessa la licenza Uefa per la prossima stagione e tra le liguri c'è anche lo Spezia per la prima volta nella propria storia. Tra le formazioni della massima serie, oltre al Genoa, mancano anche Benevento e Crotone. La licenza Uefa serve per partecipare alle coppe europee e ogni squadra deve anche indicare lo stadio in cui potrebbe disputare le eventuali gare europee.

Lo Spezia in una nota ha sottolineato che «si tratta di un risultato storico che certifica l’elevato livello qualitativo dell’intera organizzazione societaria» mentre la Sampdoria ha ufficializzato la ratifica della licenza attraverso una nota.

La lista completa è stata diffusa dalla Figc nelle ultime ore. "La Commissione di primo grado delle Licenze Uefa - si legge - , in data 7 maggio 2021, esaminata la documentazione pervenuta nell’ambito del processo per il rilascio della Licenza Uefa per la stagione sportiva 2021/2022, visto il Manuale delle Licenze Uefa-Edizione 2020, preso atto delle relazioni degli esperti, ha deliberato di rilasciare la Licenza Uefa alle seguenti società: