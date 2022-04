Volley serie B, il Cus Genova piega Sant'Anna al quinto e ottiene la salvezza

Squadra in casa

Squadra in casa Cus Genova

Dopo lo scivolone della giornata precedente il Cus Genova era chiamato ad una risposta in quello che poteva essere ritenuto uno scontro diretto e questa è arrivata. La squadra di Costigliolo, pur soffrendo, è riuscito ad ottenere due punti di platino in chiave salvezza, centrata aritmeticamente. Il terz'ultimo posto, occupato da Arti e Mestieri, dista ora 11 punti e i cussini non potranno più essere raggiunti mancando solo tre giornate al termine.

E' stata una partita molto emozionante e ricca di colpi di scena, che ha visto i biancorossi, privi di due pedine importanti come Louza Donati, Nebbia e Cafuli, andare sotto per 2-1 e poi rimontare e conquistare il successo.

LA GARA - Costigliolo sceglie Federico Alessandrini in regia con opposto Sergio Poggio, Alloisio e Repossi centrali, Bellini e Archetti schiacciatori, Paolo Alessandrini e Luca Gobbi libero.

Nel primo set i Galletti non entrano in partita, facendosi sopraffare dal ritmo impresso dall'avversario. Il 14-25 che ne deriva parla da solo.

Nel secondo invece le cose iniziano a migliorare, soprattutto a muro ed in difesa: ciò permette ai padroni di casa di condurre le danze e chiudere sul 25-20.

Nel terzo regna l'equilibrio fino alle ultime battute, ma alcune chiamate arbitrali dubbie innervosiscono i cussini, costretti ad incassare ed andare nuovamente sotto (22-25).

I torinesi provano a spingere sull'acceleratore per chiudere la gara, ma i genovesi non ne vogliono sapere e riescono a rimettere il confronto in partità esibendo maggiore concretezza nei momenti topici (25-21).

Il riaggancio ottenuto di forza galvanizza i ragazzi di Costigliolo che ottengono il cambio campo con 8-4. Sant'Anna prova a rientrare, ma il Cus non si fa scappare l'occasione di portare a casa la vittoria. Il tie break termina dunque piuttosto nettamente, 15-10.