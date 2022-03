Volley serie B, serataccia per il Cus Genova: Arti e Mestieri vince 3-0

Era una sorta di match point la trasferta di Collegno, ma il Cus Genova lo ha fallito. Arti e Mestieri ha approfittato della giornata poco brillante della formazione di Guido Costigliolo e si è imposta per 3-0 (25-16, 26-24, 27-25), riaccendendo qualche piccola speranza per la permanenza in serie B. La classifica tuttavia, malgrado questa pesante battuta di arresto, continua a sorridere ai biancorossi, che si trovano all'ottavo posto a nove punti proprio sulla squadra torinese. Una distanza che permette di gestire il finale di stagione con relativa serenità, ma non ci si potrà certo permettere di abbassare la guardia (sabato arriva il Sant'Anna Torino, altra rivale diretta, e sarà proibito sbagliare).

LA PARTITA - Nel primo set non c'è praticamente gara: i piemontesi spingono sull'acceleratore non permettendo ai Galletti di carburare e si aggiudicano il primo parziale per 25-16.

I genovesi reagiscono nel secondo, tenendolo in bilico fino ai vantaggi. Collegno però risulta più concreta e vince 26-24.

Con le spalle al muro gli uomini di Costigliolo tentano di risalire la corrente portandosi fino al 19-14 in proprio favore salvo poi accusare un black out che rimetterà in gioco l'avversario. Il pareggio dunque è servito (24-24) così come la successiva beffa, ancora ai vantaggi (27-25). Vince dunque nettamente Arti e Mestieri e i cussini dovranno riflettere onde evitare di complicarsi la vita.