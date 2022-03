Volley serie B, per il Cus Genova un altro preziosissimo successo: Lavagna giù al tie break

Se è vero che la zona playoff è oramai obbiettivo non fattibile si può dire che il Cus Genova sia oramai vicinissimo alla salvezza. Il 3-2 nel derby con l'Admo Lavagna consente ai biancorossi di Costigliolo di allungare ulteriormente il passo sul terzultimo posto, sempre occupato da Arti e Mestieri: ora le lunghezze che separano le due squadre sono salite a 12.

Entrambe le contendenti sono arrivate all'appuntamento denunciando assenze importanti: il Cus in particolare deve fare a meno dei centrali Alloisio e Repossi al loro posto giocano Cafuli e Nebbia. Per il resto in regia c'è la conferma per Federico Alessandrini con il capitano Omar Louza opposto. Rientra Federico Donati che con Alberto Bellini completa la linea di attacco.

LA PARTITA - Conducono le danze i biancorossi nel primo set e vanno a chiudere piuttosto agevolmente per 25-20.

Nel secondo gli ospiti si dimostrano più concreti con Ricceri che distribuisce bene il gioco, concretizzato da Mercorio. I genovesi dal canto loro commettono qualche errore di troppo e finisce dunque 23-25.

Dominio cussino nel terzo set, con Bellini, Louza e Donati protagonisti, così come il libero Gobbi, autore di salvataggi prodigiosi. Si chiude con un netto 25-16.

Lavagna però è dura a morire: Mercorio seguita ad essere in grande spolvero e trascina la sua squadra al tie break (25-23).

Anche qui lo spettacolo e le emozioni non mancano, ma l'allungo decisivo e dei Galletti (16-14), che conquistano dunque due punti fondamentali per la classifica.

PROSSIMO TURNO - Il Cus Genova tornerà in campo sabato 26 in trasferta contro Arti e Mestieri. Sarà l'occasione giusta per proseguire nel percorso intrapreso da diverse settimane a questa parte e chiudere definitivamente il discorso salvezza. Fischio di inizio alle ore 21.