Cus Genova, vittorie nella pallacanestro e nel volley

Sconfitta casalinga per il Cus Rugby in Serie A contro il Rugby Milano. Vittoria al terzo set per il Cus Volley in Serie B contro il Sant’Anna Tomcar Torino. Successo per il Cus Basket nella prima gara della seconda fase di Serie C Silver.

Rugby

Sconfitta casalinga per il Cus Rugby allo Stadio Carlini Bollesan nel weekend contro il Rugby Milano nel campionato nazionale di Serie A. Gli uomini di Sandri e Bernardini chiudono il primo tempo sul risultato di 8-10, con gli avversari che allungano poi nel secondo. Qui risultati e classifica.

CUS GENOVA vs RUGBY MILANO 15-29 (8-10)

MARCATORI: 4' mt Scanferla tr Silva Soria, 10' cp Silva Soria, 15 cp Corona, 35' mt Imperiale F., 45' mt Arena tr Silva Soria, 39' mt Fattori, 40' mt Gesa tr Corona.

CUS GENOVA: Tessiore (35' Grassi), Pichler, Corona, Gesa, Vimercati, Migliorini, Granzella, Pendola, Bertirotti, Imperiale F. (cap.) (68' Gargiulo), Repetto, Amadio (55' Bariolio), Barry (62' Rifi), Felici (75' Gherardi), Bortoletto (47' Giuliano) (78' Barry). Allenatori: Sandri e Bernardini.

RUGBY MILANO: Arena, Fattori (73' Origgi), Rossi, Colitti, Tipo (50' Fumagalli), Tolotti (50' Del Carro), Silva Soria (68' Cislani), Scanferla (65' Giney), Ferrari, Sbalchiero, Sofo, Soldi, Betti (19' Magallanes Valdez), Caprotti (73' Arkan), Romano (50' Bigoni). Allenatore: Moreno.

Pallavolo

Vittoria nel Girone A del campionato nazionale di Serie B per il Cus Volley contro il Sant’Anna Tomcar Torino. Successo al quinto set, con i Biancorossi capaci di recuperare sempre un set di svantaggio prima di chiudere l’ultima frazione sul 15-10. Successo importante per i Biancorossi che capitalizzano al meglio il periodo positivo. Qui risultati e classifica.

Pallacanestro

Vittoria importante per il Cus Basket in Serie C Silver. Cominciata ufficialmente la seconda fase con una vittoria contro il Basket Pegli, ottenuta al Palacus. Ragazzi di Coach Pansolin che chiudono il primo tempo sul -3, ma capaci di ribaltare l’inerzia della sfida con un 21-10 nella terza frazione che cambia completamente le sorti della contesa. Arancioblù distanziati ora sei punti nella classifica del Girone A. Qui risultati e classifica.

Qui il commento di Riccardo Pasqualetto, cestista dei Biancorossi: "siamo soddisfatti della nostra partita. Abbiamo giocato la nostra pallacanestro senza farci influenzare dal gioco degli avversari, cosa che invece ci aveva portato alla sconfitta nei due scontri diretti precedenti. Era importante vincere per guadagnare punti preziosi e se continuiamo così ci saranno buone probabilità di qualificarsi per la semifinale".

CUS GENOVA vs BASKET PEGLI 69-50 (19-22; 29-32; 50-42)

CUS GENOVA: Pasqualetto 17, Vallefuoco 13, Camperi 4, Pampuro 4, Dufour 7, Sommariva 3, Ferraro 3, Falco, Casucci 10, Grandeaux 2, Franconi, Bilamour 6. Coach: Pansolin.

BASKET PEGLI: Valsecchi, Monaldi 6, Nicoletti, Khelifi, De Michele 3, Cartasegna 5, Schiano 2, Schegolev, Zaio A. 13, Grillo 4, Zaio M. 17. Coach: Costa.