Entella-Venezia, rinvio per covid in Serie B

Entella-Venezia, gara valida per la quinta giornata di Serie B in programma sabato 24 ottobre è stata rinviata a sabato 14 novembre 2020 (calcio d'inizio alle ore 15) per la positività al coronavirus di un tesserato della società veneta.

Questo il comunicato emesso dagli arancioverdi "Il Venezia informa che un proprio tesserato è risultato positivo al test per l’identificazione del coronavirus-covid-19. Il tesserato è asintomatico ed è stato posto in isolamento rispetto al gruppo squadra. Tutti gli altri tamponi effettuati sono risultati negativi e la società si è tempestivamente adoperata per far porre in essere le ulteriori misure necessarie di verifica sullo stato di salute del gruppo squadra".

Successivamente la Lega Serie B ha ufficializzato il rinvio al 14 novembre.