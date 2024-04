Cus Genova, 'big match' per i ragazzi della pallavolo

Derby di Genova per il Cus Basket nel girone Liguria di serie C contro il My Basket Genova. Big match di serie C per la prima maschile del Cus Volley contro l'Albisola Pallavolo, esordio ai Playout per la prima femminile in serie D contro Corradini Sanremo. Delegazione biancorossa presente al Meeting Boissano Spring nel weekend.

Basket

Seconda sfida del girone Liguria di serie C Unica per il Cus Genova Basket di coach Pansolin. Biancorossi pronti ad affrontare la terza stracittadina della stagione contro il My Basket Genova, questa volta al Palafigoi. Entrambe le compagini, universitari e biancoblù, sono reduci dalla vittoria contro la Pallacanestro Vado e quindi la sfida costituisce uno spareggio per il momentaneo primo posto tra le squadre non promosse in serie B interregionale, e quindi un posto privilegiato in caso di ripescaggi.

Volley

Doppia sfida per il Cus Genova Volley nel weekend. Da un alto la prima squadra maschile, guidata da Fabrizio 'Billy' Schembri e impegnata nel big match di serie C di sabato al Palacus alle 21 contro l'Albisola Pallavolo. Universitari primi a sette punti di distanza dai ponentini, secondi ma con una gara in più. In viale Gambaro, dunque, in palio una grossa fetta di promozione in serie B per i Cussini. La sfida sarà trasmessa sul Canale YouTube ufficiale del Cus Genova.

Comincia la seconda fase anche per la prima squadra femminile, guidata da Tiziano Caponi, pronta ad affrontare la prima sfida del girone playout di serie D. Avversaria di giornata sarà Corradini Sanremo al Palacus, domenica alle 18. Le universitarie cominciano il girone al terzo posto, a cinque punti, in virtù degli scontri diretti del girone B con le squadre che affronteranno la stessa fase salvezza.

Atletica

Sabato al via la stagione su pista con il Meeting Boissano Spring nel savonese. Presenti Ilaria Marasso, Tommaso Mondello ed Eleonora Lintas nel martello, così come Emma Barnieri sui 150. Sui mille metri, invece, iscritti i giovani biancorossi Pietro Calcagno, Diego Duregato, Francesco Ricci e Giacomo Caccavari, reduci da buone prestazioni nel cross.