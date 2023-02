Cus Genova, riflettori puntati su atletica e pallavolo

Doppio impegno per il Cus Volley: ragazzi impegnati contro il Sant’Anna in Serie B, ragazze contro l’Albaro Volley in Serie D. Weekend a tinte biancorosse agli Italiani Indoor Juniores e Promesse di atletica leggera.

Volley

Ritorna in campo la prima squadra maschile del Cus Volley, impegnata nel campionato nazionale di Serie B. Guido Costigliolo e i suoi giocatori se la vedranno sabato 4 febbraio al Palacus contro Sant’Anna Pallavolo alle 18. Sfida casalinga per la prima squadra femminile del Cus Volley. Le ragazze di Riccardo Serra affronteranno domenica alle 20:00 al Palacus l’Albaro Volley, capolista del Girone B di Serie D.

Atletica leggera

Ancona ospita, durante questo weekend, gli Italiani Indoor Juniores e Promesse. Chiara Smeraldo, fugati i problemi alla schiena, gareggia nel lungo e triplo Promesse con la speranza di cogliere un ottimo piazzamento, se non un podio, nelle due gare. A parte la presenza della fuoriclasse Larissa Iapichino nel lungo, la ragazza di Arma di Taggia ha la possibilità di realizzare performance di alto livello.

Gabriele Avagnina è al top della specialità dell’alto juniores in Italia e ha la grande occasione di cogliere il primo posto. Ricordiamo che, l’anno scorso, il sanremese ha vestito la maglia azzurra negli Europei U18. Completa la lista l’altista Martina Campani fra le Juniores. Pietro Calcagno, attualmente uno dei giovani emergenti nel mezzofondo regionale, sabato 4 è al via della dieci chilometri Portofino Run a Santa Margherita Ligure, con possibilità di ben figurare.