Cus Genova, vittoria nel derby per i ragazzi del basket e gli altri risultati del weekend

Doppia sconfitta per le prime squadre del Cus Volley: ragazzi contro Canottieri Ongina in Serie B, ragazze contro il Volleyscrivia in Serie D. Vittoria nel derby contro l’Ardita Juventus per il Cus Basket in Serie C Silver. Una vittoria e una sconfitta per il Cus Hockey nel concentramento di Serie B Indoor a Pistoia. Ottimo weekend per l’atletica del Cus Genova alla prima prova dei Campionati Societari di Cross. Vittoria per il Cus Tennis in Coppa 2.7 contro il Ct Lavagna.

Volley

Stop casalingo per i ragazzi del Cus Genova Volley nel campionato nazionale di Serie B. Al Palacus è Canottieri Ongina ad avere la meglio dall’alto del suo terzo posto nel Girone A. Biancorossi sotto nel primo set ma capaci di reagire nel secondo. Nella terza frazione i piemontesi mettono la freccia, riuscendo a bissare anche nella quarta e lasciando così all’asciutto i Galletti di Guido Costigliolo. Sconfitta anche per le ragazze di Riccardo Serra in Serie D. Universitarie sconfitte al PalaSport di Busalla dal Volleyscrivia. Partita equilibrata con il terzo set come momento “Sliding Doors” nel terzo set, quando le padrone di casa conquistano la frazione ai vantaggi sul 26-24.

SERIE B/M | GIRONE A

CUS GENOVA VOLLEY vs CANOTTIERI ONGINA 1-3 (20-25; 25-19; 14-25; 18-25)

SERIE D/F | GIRONE B

VOLLEYSCRIVIA vs CUS GENOVA VOLLEY 3-1 (25-15; 18-25; 26-24; 25-21)

Pallacanestro

Comincia con una vittoria il 2023 del Cus Basket, ottenuta al Palacus nella “classica” di Serie C Silver contro l’Ardita Juventus. Ragazzi di Coach Pansolin autori di una prova non brillantissima ma comunque sufficiente a ottenere i due punti. Primo tempo in equilibrio, con gli Universitari sotto alla fine del primo quarto, ma avanti sul +8 all’intervallo lungo. Al rientro in campo il parziale decisivo per gli Universitari, con i nerviesi tenuti a debita distanza.

Questo il commento di Tommaso Sommariva, cestista dei Biancorossi: "È stata una partita con svariati alti e bassi, la prima dopo quasi due mesi di stop. Ci abbiamo quindi messo un po’ per prendere il ritmo ma siamo riusciti a mantenere il vantaggio per portare la vittoria a casa".

SERIE C SILVER

CUS GENOVA BASKET vs ARDITA JUVENTUS 62-53 (16-17; 34-26; 52-41)

CUS GENOVA BASKET: Pasqualetto 10, Vallefuoco 2, Esposito ne, Pampuro 3, Sommariva 17, Ferraro 17, Leveratto, Casucci 9, Grandeaux, Scibilia, Cassanello 1, Ricci 3. Coach: Pansolin. Ass: Taverna.

ARDITA JUVENTUS: Lotti, Carena 6, Micali 13, Franconi 5, Mancini M., Borghini, Brocca 22, Dallorso 7, Mancini P. ne, Carbonaro, Valsecchi, Demarte. Coach: Chiesa. Ass: Garaventa.

Hockey

Non riesce l’impresa al Cus Genova Hockey, impegnato domenica nell’ultimo concentramento del Girone B/b di Serie B Indoor, in scena a Pistoia. Biancorossi obbligati all’impresa di conquistare sei punti nelle due sfide in programma, riuscita solamente a metà. Vittoria infatti per i ragazzi di Franco Ferrero nella seconda sfida, contro l’HC Pistoia “B”, ma sconfitta nella prima contro il Genova Hockey 1980.

SERIE B/M INDOOR | GIRONE B/B

CUS GENOVA HOCKEY vs GENOVA HOCKEY 1980 2-6

HC PISTOIA “B” vs CUS GENOVA HOCKEY 0-5

Atletica leggera

Ottimo weekend per l’atletica del Cus Genova. Domenica sul terreno pesante di Padivarma, nello spezzino, è andata in scena la prima prova dei Campionati Societari di Cross, assoluti e giovanili. Pietro Calcagno ha confermato quanto di buono fatto nelle settimane precedenti vincendo la gara Juniores sui 6 km, mentre Federico Lagomarsino ha sfiorato il podio con il quarto posto. Il Cus è terzo nella classifica regionale dopo la prima delle due prove previste. Secondo posto societario provvisorio per i Cadetti, che hanno potuto contare sul quarto posto di Andrea Bossi, seguito al settimo da Matteo Stegagnini. Citazione di merito per Piero D’Ascenzo, Emiliano Rimassa e Ettore Santini, rispettivamente 11°, 14° e 26°. Tra gli Allievi buona prova di Gabriele Caccavari, classificatosi al quinto posto.

Tennis

Vittoria nel weekend per la formazione del Cus Tennis impegnata in Coppa 2.7. Universitari capaci di superare il CT Lavagna ai quarti di finale, staccando così il pass per la semifinale, in programma domenica prossima contro il TC Finale. Successo per 2-0 ottenuto grazie alle due vittorie in due set da parte di Mattia Paiardi e Alessandro Costa, rispettivamente contro Luca Vigesi e Valentino Magrone.