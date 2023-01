Cus Genova, weekend da incorniciare per i ragazzi dell'atletica

Sconfitta esterna in Serie A per il Cus Rugby contro il Rugby Parma, superate anche le Biancorosse dei Lions Tortona contro i Centurioni Rugby. Successo casalingo per il Cus Basket contro l’Auxilium Basket in Serie C Silver. Ottimo weekend per l’atletica leggera biancorossa. Sconfitta per le ragazze del Cus Volley contro il Santa Sabina.

Rugby

Sconfitta in terra emiliana per il Cus Rugby nel campionato nazionale di Serie A. Gli uomini di Ian Snook e Francesco Bernardini vengono superati al Moletolo dal Rugby Parma con il risultato di 39-7. Biancorossi sempre penultimi nel Girone 1, due punti sopra rispetto ai “cugini” del Recco, sconfitto in casa dal Rugby Milano. Sconfitta nello scontro diretto del Girone 1 di Serie A per le ragazze biancorosse, impegnate da “tutorate” con i Lions Tortona, sconfitti per 15-8 da Centurioni Rugby.

Pallacanestro

Vittoria casalinga in Serie C Silver per il Cus Basket nella sfida casalinga contro l’Auxilium Basket, una delle compagini più in forma del campionato. Primo tempo equilibrato, chiuso sul +1 biancorosso, poi ampliato al rientro dagli spogliatoi. Parziale di 24-11 nella terza frazione, poi ricucito dagli ospiti nell’ultimo quarto, in cui però gli Universitari non si disuniscono e conquistano la posta in palio.

Questo il commento di Tommaso Sommariva, cestista dei Biancorossi: "Una partita molto interessante. Siamo partiti molto bene però ad un certo punto ci hanno recuperato perché non abbiamo difeso bene. Nel terzo quarto ci siamo distaccati ma nel punteggio e verso la fine ci siamo lasciati andare. Siamo riusciti a non farci sfuggire la vittoria ma non dobbiamo fare più questi errori".

SERIE C SILVER

CUS GENOVA BASKET vs AUXILIUM BASKET 65-59 (15-13; 31-32; 55-43)

CUS GENOVA BASKET: Pasqualetto 15, Vallefuoco 4, Pampuro 6, Sommariva 18, Ferraro 9, Leveratto, Casucci 7, Grandeaux, De Censi 3, Scibilia ne, Cassanello 3, Ricci. Coach: Pansolin.

AUXILIUM BASKET: Pedemonte 11, Schenone ne, Prekperaj 13, Provenzano 2, Ferrando 8, Costacurta 11, Grossi, Valli 6, Godani 3, Castello 3, Rossi ne, Arena 2. Coach: Pezzi.

Atletica leggera

Maddalena Artesi sabato si è resa protagonista di una prova convincente chiudendo gli 800 metri di una indoor a Padova in 2'13"40, record personale con sei secondi di miglioramento rispetto al limite precedente, uno dei migliori risultati della categoria Allieve quest’anno in Italia. Un premio per allenamenti intensi svolti sotto la preziosa guida di Andrea Simonazzi. Giordano Musso sabato ha colto il primo posto con 15.98 nel peso nella manifestazione indoor di Carrara. Un inizio con i fiocchi, ricco di motivazioni e qualità.

Domenica a La Spezia si è svolta la prima fase dei Campionati Invernali Regionali di lanci. Primo nel martello assoluti l’azzurro Davide Costa, primo nel martello con 64.30 e miglioramento rispetto alla travagliata prova di una settimana prima a Lucca. Tre le misure sopra i 64 per l’allievo di Valter Superina, a caccia di una maglia azzurra per la prossima Coppa Europa in Portogallo. In luce il cadetto Tommaso Mondello, che ha vinto la gara cadetti con 56.59, al top della categoria in Italia. Un atleta emergente seguito da Mattia Superina, figlio di Valter. Seconda nella gara Allieve Juniores Eleonora Lintas, autrice di 46.02 nel martello, mentre Ilaria Marasso si è imposta nella gara assolute con 51.84. Nel giavellotto primo posto di Sofia Intili con 33.37.

Volley

Sconfitta esterna per la prima squadra femminile del Cus Volley, impegnata nel Girone B di Serie D. Alla Palestra Se.Di di Via Maggio, a Quarto, le ragazze di Riccardo Serra sono state superate dal Santa Sabina, seconda della classe. Le Biancoblù si sono imposte sulle universitarie con il risultato di 3-1.

SERIE D | GIRONE B

SANTA SABINA vs CUS GENOVA VOLLEY 3-1 (25-15; 22-25; 25-23; 25-20)