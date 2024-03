Dall'atletica alla pallavolo, il weekend del Cus Genova

Doppio impegno per il Cus Rugby: femminile contro il Volvera Rugby e maschile nel derby contro il Savona Rugby. Big match contro la capolista Cus Torino Basket per il Cus Genova Basket. Due sfide per il Cus Volley: derby contro la Colombo Volley per la maschile, sfida contro Volleyscrivia per la femminile. Delegazione del Cus Atletica impegnata sabato a Boissano, nel savonese, all’evento 'Cross + Lanci Lunghi 2024'.

Rugby

Doppio impegno per il Cus Genova Rugby nel weekend, sempre domenica e sempre allo stadio Carlini-Bollesan. Da un lato le ragazze di Domenico Grassotti, avversarie di Volvera Rugby alle 13:30 nel campionato nazionale di Serie A, mentre dall'altro i ragazzi di Andrew Robb, avversari alle 16 del Savona Rugby nel campionato nazionale di Serie B. Le biancorosse, forti dei 15 punti conquistati nel Girone 1, se la vedranno con la capolista. Biancorossi, invece, desiderosi di vendicare il derby d'andata contro i savonesi nel Girone 1 a caccia di punti utili per scalare la classifica.

Basket

Big match per il Cus Genova Basket in Serie C Unica nel weekend. Gli Universitari di coach Pansolin sfideranno il Cus Torino Basket, capolista del Girone B che fin qui ha subito solamente due sconfitte, una delle quali proprio dai biancorossi sotto Natale, che valse il primo posto per il Cus. Appuntamento a domenica alle 20:45, non al Palacus ma all’Istituto Majorana di via Allende per un problema tecnico nel campo di casa biancorosso. La sfida sarà trasmessa in diretta sul Canale YouTube ufficiale del Cus Genova.

Volley

Tornano in campo le due prime squadre del Cus Genova Volley. Per quanto riguarda la maschile, capolista in Serie C, è in programma il derby contro la Colombo Volley sabato alle 18 al Palacus. Colombini attualmente settimi in campionato, a 29 punti di distanza dai biancorossi. La prima squadra femminile, impegnata nel Girone B di Serie D, è attesa dalla sfida casalinga di domenica alle 18 contro il Volleyscrivia. Sono 11 i punti che separano le due compagini, con le biancorosse desiderose di risalire una classifica che le vede attualmente al decimo posto.

Atletica

Delegazione del Cus Atletica impegnata sabato a Boissano, nel savonese, all’evento 'Cross + Lanci Lunghi 2024'. Ilaria Marasso, reduce dal quarto posto nel martello ai Campionati Italiani Invernali di Lanci a Mariano Comense, categoria Promesse, sarà impegnata a Boissano sempre nella stessa categoria. Tommaso Mondello scenderà in pista nel martello Allievi, mentre Eleonora Lintas gareggerà nel martello Juniores e nel disco. Nel giavellotto sarà in pista Sofia Intili e, infine, nel martello master sarà della gara Luana Gavioli.