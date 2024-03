Cus Genova, doppio impegno casalingo per le squadre del volley

Sfida esterna per la prima squadra maschile del Cus Rugby contro il Rugby Cernusco. Doppio impegno casalingo per il Cus Volley: prima maschile in Serie C contro Volley Colombiera Sarzana Project, prima femminile in Serie D contro Rainbow Volley La Spezia. Giordano Musso e Pietro Calcagno impegnati nel getto del peso e nel miglio a Villa Gentile nel Meeting 'Golden Peso e Golden Alto'. Esordio stagionale in Serie B Prato per il Cus Hockey, avversario dell'Hc Genova Gialloblù.

Rugby

In campo la prima squadra maschile di Serie B del Cus Genova Rugby. Biancorossi di Andrew Robb impegnati alle 15:30 al Campo Comunale di Cernusco contro i padroni di casa del Rugby Cernusco. Gli Universitari sono a caccia di punti per avvicinare la parte più nobile della classifica, mentre i lombardi, situati all’ottavo posto, tre punti sotto i Cussini, cercano punti per l’aggancio.

Volley

Doppio impegno per il Cus Genova Volley nel weekend. Per quanto riguarda la prima squadra maschile, impegnata in Serie C e guidata da Fabrizio 'Billy' Schembri, sfida casalinga sabato alle 18 contro Volley Colombiera Sarzana Project. Attualmente il Cus si trova al primo posto a sei punti dalla seconda, l’Albisola Pallavolo, che però ha una partita in più, mentre i sarzanesi si trovano al decimo posto in classifica. Impegno casalingo anche per la prima squadra femminile, impegnata in Serie D e guidata da Tiziano Caponi. Avversarie di giornata saranno le giocatrici di Rainbow Volley La Spezia, domenica alle 18 al Palacus. Universitarie reduci dalle due vittorie contro Volleyscrivia e Paladonbosco Pallavolo, mentre le spezzine si trovano al terzo posto nel Girone B.

Atletica

Nella giornata di sabato a Villa Gentile è previsto il meeting 'Golden Peso e Golden Alto', in cui saranno impegnati due atleti biancorossi. Da un lato Giordano Musso si misurerà nuovamente nel getto del peso, reduce da una buona stagione al coperto, che gli ha permesso di avvicinare lo storico record regionale di Marco Noli. Dall’altro Pietro Calcagno, fresco campione regionale di cross, scenderà invece in pista nel miglio.

Hockey

Domenica esordio in Serie B Prato per il Cus Hockey. La squadra di Franco Ferrero debutterà nel Girone C domenica alle 15:30 al Campo Arnaldi contro l’Hc Gialloblù, una delle due compagini fuori classifica insieme all’Hc Superba B. Occasione, dunque, per concedere minuti anche ai più giovani della rosa.