Genoa, rebus attacco contro il Verona

Sarà il Bentegodi a ospitare la prossima gara del Genoa che, seguito da oltre 1500 tifosi, darà l'assalto al Verona. Il Grifone non vince da quattro turni ma naviga in acque tranquille di classifica con i suoi 35 punti, dieci in più della terzultima. La gara è decisamente più importante per i padroni di casa che sono fuori dalla zona retrocessione ma possono vantare due soli punti di vantaggio sulla coppia Empoli e Frosinone, insomma servono punti a Baroni per restare in Serie A.

Genoa-Verona, chi in attacco nel Grifone?

Gilardino inizia a studiare la squadra da contrapporre ai veneti e deve sciogliere il rebus attacco. Sicuro del posto è ovviamente Gudmundsson, tornato al gol anche in rossoblu contro il Frosinone dopo lo show con la propria nazionale. L'islandese giocherà dall'inizio, è invece un rebus capire chi si schiererà al suo fianco visto che Retegui è squalificato e non potrà scendere in campo.

Senza il proprio riferimento offensivo Gilardino deve affrontare una scelta importante con un altro problema, le condizioni di Ekuban non sono buone, l'attaccante dovrebbe riuscire a tornare dopo il problema fisico che gli ha fatto saltare gli ultimi match, ma non potrà essere al meglio. Difficile quindi che sia lui il compagno di Gudmundsson, ruolo in cui si candida Messias che andrebbe a giocare seconda punta, uno dei tanti ruoli in cui si è calato in questa stagione. L'alternativa è Ankeye, giovane punta arrivata a gennaio che Gilardino sta inserendo con molta calma in squadra, per ora ha giocato solo due spezzoni con Juventus e Frosinone per 27 minuti totali.