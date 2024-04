Verona-Genoa, probabili formazioni: dubbi in attacco per Baroni e Gilardino

Il Verona per i punti salvezza, il Genoa per impreziosire il suo campionato. Sarà una gara importante quella di domenica al Bentegodi in cui i padroni di casa, in un buon momento di forma, daranno l'assalto al Grifone per avvantaggiarsi ancora sulla zona retrocessione, oggi distante tre punti. I rossoblu sono invece a metà classifica ma hanno bisogno di una vittoria per chiudere la striscia negativa dopo quattro giornate senza successi.

Verona-Genoa, le scelte di Baroni

Baroni non potrà contare su Magnani squalificato, al suo posto probabilmente giocherà Coppola al centro della difesa con Dawidowicz. In mediana tutto ruota intorno a Duda con Serdar suo fido scudiero e Folorunsho a galleggiare tra metà campo e linea delle trequarti. In attacco con Suslov appena tornao dall'infortunio, probabile che venga scelto Mitrovic con Noslin, autentica rivelazione di questo finale di campionato, e Bonazzoli, in vantaggio su Swiderski, a cui va il merito di aver segnato la rete di Cagliari, fondamentale per la corsa salvezza.

Verona-Genoa, le scelte di Gilardino

Cinque assenze per Gilardino che ha confermato il forfait di Vitinha in conferenza stampa, l'attaccante non giocherà al pari di Retegui, squalificato, Matturro, Cittadini e Malinovskyi, tutti ko per problemi fisici. In attacco probabile che tocchi a Messias accompagnare Gudmundsson, con Ankeye e Ekuban pronti a subentrare. Per il resto formazione che sembra fatta con De Winter che torna in difesa e la conferma di Spence a sinistra, in mediana ci sarà Strootman con Frendrup e Badelj.

Verona-Genoa, le probabili formazioni

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Noslin, Folorunsho, Mitrovic; Bonazzoli

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Spence; Messias, Gudmundsson.

Dove vedere Verona-Genoa in diretta tv e streaming

La sfida del Bentegodi di domenica alle 18 tra Verona e Genoa sarà trasmessa solamente da DAZN sulla propria app o sul sito ufficiale della piattaforma che detiene i diritti per tutte le gare di Serie A. Non sarà possibile guardare la partita su Sky Sport. La telecronaca sarà a cura di Luca Farina.