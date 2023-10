Sestri Levante, verso la Carrarese: in due rischiano di saltare la gara

La marcia del Sestri Levante nel girone B di Serie C continua a scontrarsi con un calendario molto difficile. I corsari sono reduci dal'ottimo pareggio con doppia rimonta sul Cesena secondo in classifica e lunedì alle 20,30 se la vedranno con la Carrarese quarta, completando così le sfide alle prime cinque della classe visto che la formazione di Barilari ha già giocato contro la Torres prima, il Pescara terzo e il Perugia quinto.

Il penultimo posto con soli 5 punti dei liguri è soprattutto figlio di questa lunga serie di gare molto difficili che non finirà qui perché nel turno successivo ci sarà la partita con la Spal. I miglioramenti nel gioco sono costanti, domenica sono arrivati anche due gol nella stessa partita, un bottino che mai era arrivato prima in novanta minuti e che aiuterà a uscire dalla crisi del gol, con quattro reti all'attivo il Sestri ha il secondo peggiore attacco del campionato.

Sestri Levante-Carrarese, le ultime notizie su infortuni e squalifiche

Oggi Barilari inizierà a preparare la sfida sperando di non avere pedine fuori per infortunio. Dopo il Cesena è scattato l'allarme Raggio Garibaldi, leader del centrocampo, che è uscito malconcio dalla sfida. La speranza è quella di recuperare sia lui che il nuovo acquisto Sandri, out già con il Cesena. Sembra in miglioramento il portiere Anacoura che nonostante qualche acciacco è stato titolare sia nella sfida in Romagna che nella partita precedente e grazie al posticipo del lunedì avrà più tempo per curarsi. Il giudice sportivo ha fermato per un turno il difensore centrale della Carrarese Julian Illanese Minucci titolare in sei gare su otto in campionato, mentre il centrocampista del Sestri Levante Troiano va in diffida e alla prossima ammonizione sarà squalificato.