Il Sestri Levante non muore mai e ferma il Cesena

Il Sestri Levante continua a crescere e dopo il pari con la Juventus NextGen riesce a fermare la lanciatissima corsa del Cesena. I corsari pareggiano 2-2 rimontando due volte i padroni di casa che arrivavano alla sfida dopo ben sei vittorie di fila. Un'altra partita di assoluto livello per i ragazzi di Barliari che restano penultimi in classifica ma sono solo a meno due dalla salvezza diretta senza passare dai playout. Il prossimo impegno dei corsari sarà ancora una volta con una big, lunedì sarà sfida alla Carrarese.

Cesena-Sestri Levante 2-2, la cronaca

Barilari cambia ancora i suoi schierandoli con il 4-3-1-2, Anacoura stringe i denti ed è ancora titolare in porta, in difesa turno di riposo per Regini al suo posto Furno, in attacco la coppia Toci e Forte con il neoacquisto Margiotta che resta inizialmente in panchina. La gara si mette subito male per i corsari che al 9' vanno sotto con Ciofi che è il più lesto di tutto a controbattere in rete dopo la parata di Anacoura su Prestia. I romagnoli sono reduci da sei vittorie di fila, ma non riescono a imporre il proprio ritmo, anzi è il Sestri che prende in mano le redini del gioco ma la fortuna non assiste: al 33' Forte incrocia e colpisce il palo. Al 39' è il Cesena ad andare vicino al gol con Silvestri che grazia gli ospiti da pochi passi. Fa decisamente meglio al 44' Pane che sugli sviluppi di un corner approfitta dell'uscita a vuoto di Pisseri e insacca.

La ripresa si accende dopo meno di un quarto d'ora e lo fa con i fuochi d'artificio, al 64'è ancora Ciofi a segnare per il nuovo vantaggio dei padroni di casa. Una gioia che dura solo un minuto perché Forte si inserisce sulla dormita della difesa bianconera e fa 2-2. Poco dopo arriva l'esordio di Margiotta con i corsari, il nuovo attaccante entra al posto di Toci e ci prova subito con un tiro da lontano deviato in angolo. In pieno recupero l'ultima brivido con Ogunseye che di testa non trova la porta da ottima posizione, il Sestri si salva e porta a casa un punto d'oro.

Cesena-Sestri Levante 2-2, il tabellino

Marcatori: 9' Ciofi, 44' Pane, 64' Ciofi, 65' Forte

Cesena (3-4-2-1): Pisseri; Ciofi, Prestia, Silvestri; Adamo (87' Adamo), Varone (68' Hraiech), De Rose, David; Kargbo (87' Chiarello), Bumbu (60' Berti); Corazza (68' Ogunseye).

Sestri Levante (4-3-1-2): Anacoura; Podda (80' Ghgliotti), Pane, Oliana, Furno (59' Regini); Troiano, Raggio Garibaldi, Parlanti; Candiano; Toci (68' Margiotta), Forte.

Note: ammonito Pane, Adamo, Troiano, Silvestri