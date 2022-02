Sestrese, Rossetti nuovo allenatore: "Orgoglioso di essere qui"

Sarà Cristiano Rossetti ad affronatare i playout di Eccellenza sulla panchina della Sestrese. Il club genovese ha deciso di cambiare dopo il ko con il Cadimare, il nuovo allenatore affronterà l'ultimo, ininfluente impegno di campionato, e poi gli scontri salvezza dei suoi. La società ha annunciato il nuovo mister con un lungo post sui propri social spiegando il legame che lega il nuovo mister alla squadra: "Il papà Gianni è stato giocatore e Capitano storico della Sestrese a cavallo degli anni ’60-’70, vincendo anche uno storico campionato nel ’66-’67 e militando in Interregionale sotto la guida di Gigi Bodi (insieme a giocatori del calibro e del nome di Mario Alessio e il portiere Sommariva).

Dopo alcuni anni in Piemonte, Gianni Rossetti tornò nella sua Sestrese per chiudere la sua gloriosa carriera con la maglia verdestellata a metà anni ’70.

Per anni, nel cuore di Sestri Ponente nello storico Bar Luigi (per tutti Bar Forza Verdi, luogo di ritrovo dei tifosi) ha campeggiato la gigantografia di capitan Rossetti insieme ai compagni di allora.

Al nuovo mister Cristiano e a tutto lo staff, l’augurio di scrivere un’altra importante pagina di storia come il papà (nostro super tifoso da sempre), con il primo importante obiettivo di una salvezza in questo difficile campionato di Eccellenza che passerà dal percorso nei play-out in partenza il 6 marzo."

Di seguito invece il commento del nuovo allenatore Cristaino Rossetti: "Sono felice e orgoglioso di essere qui, la Sestrese la sento come fosse casa mia, la sfida che abbiamo davanti è dura ma sono convinto che la squadra abbia le possibilità di mantenere la categoria"